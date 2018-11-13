Горецкие вокалистки стали лауреатами республиканского конкурса

В начале ноября в Могилеве прошел Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс «RoskvitBY», который собрал талантливых детей из разных уголков Беларуси. Два дня на сцене КЗ «Могилев» поражали своими талантами 1100 участников конкурса. Здесь же прошли четыре церемонии награждения и гала-концерт.





Учащиеся нашей школы класса преподавателя Татьяны Владимировны Ковальковой также стали участниками конкурса и показали высокий уровень подготовки. В номинации «Народный вокал, соло» Наталья Жукова удостоена Диплома лауреата I степени, Наталья Жарикова — Диплома лауреата II степени.

Мы гордимся нашими воспитанницами, их педагогом и желаем всем новых творческих успехов и побед. А родителям учащихся — огромная благодарность за поддержку.

Мария НОВИКОВА, заместитель директора ДШИиВХМ по воспитательной работе