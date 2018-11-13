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Горецкие вокалистки стали лауреатами республиканского конкурса

14.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В начале ноября в Могилеве прошел Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс «RoskvitBY», который собрал талантливых детей из разных уголков Беларуси. Два дня на сцене КЗ «Могилев» поражали своими талантами 1100 участников конкурса. Здесь же прошли четыре церемонии награждения и гала-концерт.

Горецкие вокалистки стали лауреатами республиканского конкурса

Учащиеся нашей школы класса преподавателя Татьяны Владимировны Ковальковой также стали участниками конкурса и показали высокий уровень подготовки. В номинации «Народный вокал, соло» Наталья Жукова удостоена Диплома лауреата I степени, Наталья Жарикова — Диплома лауреата II степени.

Мы гордимся нашими воспитанницами, их педагогом и желаем всем новых творческих успехов и побед. А родителям учащихся — огромная благодарность за поддержку.

Мария НОВИКОВА,  заместитель директора ДШИиВХМ  по воспитательной работе

 
Теги: Могилев
 
 
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В начале ноября в Могилеве прошел Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс «RoskvitBY», который собрал талантливых детей из разных уголков Беларуси. Два дня на...
 
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