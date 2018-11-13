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Стань заметнее! ГАИ призывает носить фликеры
14.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
На территории Горецкого района за 10 месяцев 2018 года с участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, возчиков) произошло 5 ДТП, в которых 6 гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В 4 случаях пострадали пешеходы, в одном — велосипедист. За этот же период к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 1178 пешеходов, из которых 630 — за игнорирование использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части.
В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков на территории района с 13 по 25 ноября 2018 года проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий.
Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с ПДД при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом. Данное требование распространяется на каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги, независимо от того, загородная это или городская дорога; освещенная или не оборудованная наружным электроосвещением; расположенная в частном секторе или на дворовой территории.
Нелишним будет напомнить и об административной ответственности, предусмотренной для пешеходов за нарушение ПДД в соответствии со ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь. За переход проезжей части вне пешеходного перехода, за неиспользование «фликера» в темное время суток грозит штраф в размере от 1 до 3 БВ. Если же данные нарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения — штраф от 3 до 5 БВ.
Согласно ПДД и велосипед, и гужевая повозка должны быть оборудованы световозвращающими элементами, катафотами. Велосипедистам и возчикам Госавтоинспекция рекомендует использовать световозвращающие жилеты, что снижает вероятность наезда в темное время суток на 85%. Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения людей. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом в темное время суток на велосипеде, а также гужевой повозке должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. Что касается административной ответственности за нарушение ПДД для таких участников дорожного движения, как велосипедист или возчик гужевого транспорта, то она также регламентируется ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь.
Уважаемые граждане! Если вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта, не будьте безразличными! Вовремя сообщите о данной ситуации в милицию по телефону 102. Поведение пьяного на дороге непредсказуемо. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь, предотвратит трагедию.
Анатолий МАЧКОВ, старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД
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На территории Горецкого района за 10 месяцев 2018 года с участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, возчиков) произошло 5 ДТП, в...
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