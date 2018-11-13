Стань заметнее! ГАИ призывает носить фликеры

На территории Горецкого района за 10 месяцев 2018 года с участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедис­тов, возчиков) произошло 5 ДТП, в которых 6 гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В 4 случаях пострадали пешеходы, в одном — велосипедист. За этот же период к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 1178 пешеходов, из которых 630 — за игнорирование использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков на территории района с 13 по 25 ноября 2018 года проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий.





Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с ПДД при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом. Данное требование распространяется на каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги, независимо от того, загородная это или городская дорога; освещенная или не оборудованная наружным электроосвещением; расположенная в частном секторе или на дворовой территории.

Нелишним будет напомнить и об административной ответственности, предусмотренной для пешеходов за нарушение ПДД в соответствии со ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь. За переход проезжей части вне пешеходного перехода, за неиспользование «фликера» в темное время суток грозит штраф в размере от 1 до 3 БВ. Если же данные нарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения — штраф от 3 до 5 БВ.

Согласно ПДД и велосипед, и гужевая повозка должны быть оборудованы световозвращающими элементами, катафотами. Велосипедистам и возчикам Госавтоинспекция рекомендует использовать световозвращающие жилеты, что снижает вероятность наезда в темное время суток на 85%. Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения людей. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом в темное время суток на велосипеде, а также гужевой повозке должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. Что касается административной ответственности за нарушение ПДД для таких участников дорожного движения, как велосипедист или возчик гужевого транспорта, то она также рег­ламентируется ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь.

Уважаемые граждане! Если вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта, не будьте безразличными! Вовремя сообщите о данной ситуации в милицию по телефону 102. Поведение пьяного на дороге непредсказуемо. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь, предотвратит трагедию.

Анатолий МАЧКОВ, старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД