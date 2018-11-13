Жуткое ДТП в Германии: предварительно, погиб дальнобойщик из Беларуси

В Германии в серьезной аварии погиб дальнобойщик из Беларуси. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации полиции Брандебурга, происшествие случилось 14 ноября. Сообщается, что фура с российскими регистрационными знаками ехала по трассе А2 в направлении Магдебурга и врезалась в попутный большегруз. От удара оба транспортных средства загорелись. После этого ехавшая сзади еще одна фура, пытаясь уйти от столкновения, врезалась в разделительное ограждение, а в нее, в свою очередь, влетел BMW.

Водитель фуры с российскими номерами — предположительно, гражданин Беларуси — не смог выбраться из кабины. Мужчина погиб. Водитель второй сгоревшей фуры получил серьезные травмы и вертолетом был доставлен в больницу.

После ДТП движение по трассе в направлении Магдебурга было полностью заблокировано — образовалась серьезная пробка.