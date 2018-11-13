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Жуткое ДТП в Германии: предварительно, погиб дальнобойщик из Беларуси
В Германии в серьезной аварии погиб дальнобойщик из Беларуси. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
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Водитель фуры с российскими номерами — предположительно, гражданин Беларуси — не смог выбраться из кабины. Мужчина погиб. Водитель второй сгоревшей фуры получил серьезные травмы и вертолетом был доставлен в больницу.
После ДТП движение по трассе в направлении Магдебурга было полностью заблокировано — образовалась серьезная пробка.
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После столкновения загорелись две фуры. Белорус не смог выбраться из кабины.
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