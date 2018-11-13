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Запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 млрд тонн
Открытые запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 млрд тонн, их хватит на 160 лет, заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.
"Запасы солей (калийных солей – ИФ) оцениваются в 7,5 млрд тонн, то есть предприятию (ОАО "Беларуськалий" – ИФ) их хватит более чем на 160 лет. И это не считая других месторождений и участков, которые могут быть введены в хозоборот", - сказал А.Хмель в интервью газете "
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Открытые запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 млрд тонн, их хватит на 160 лет, заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды...
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