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«Девушка, которая смеялась над Богом», и другие уникальные фото Натальи Дорош

14.11.2018 20:27 — Разное | Партизан  
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Наталья Дорош, легендарный гродненский фотограф, презентовала свою выставку «Мой Гродно 1970-1979» – коллекцию снимков с пленок, что несколько десятилетий пролежали в мешке на антресолях…

«Девушка, которая смеялась над Богом», и другие уникальные фото Натальи Дорош
Наталья Дорош. Фото - Василий Молчанов/Белсат
1 из 5
Наталья признается, что как только отец подарил ей «Зенит», она с ним фактически не расставалась – даже выходя в магазин брала с собой. Так накопился огромный невероятный архив. Сейчас публично выставлена только небольшая его часть, отснятая в 1970-ых.

Фактически за каждым снимком стоит история – иногда веселая, а иногда и трагичная. Мы выбрали Топ-5 фото с авторскими историями к ним, изложенными от первого лица.

Свинья, которая «порочит советский строй»

Снимок свиньи на мостовой сделан в центре города – на Советской улице. Откуда она сбежала? Может, из района Троицкой? Я начала снимать, слышу, кто-то ко мне бежит… Грузный такой дядя хватает меня за руку, кричит: «опозорить советский строй захотела! Агент! В милицию ее! Пленку засветить!» Люди начали собираться, я фотоаппарат не отдаю, а страшно-то как…

Свинья также испугалась и побежала в сторону Советской площади – уже в самый центр! Мужик меня отпустил и бросился за свиньей, а я, перепуганная, какими-то подворотнях после возвращалась домой.

Куда исчезали скамьи в парке?

Вот несколько снимков из городского парка. Теперь он пустой, голый, а раньше было множество зелени – кустарников сирени. И тут в парке начали исчезать скамьи – с металлическими ножками, деревянными сиденьями, тяжелые… Куда? Ребята напрямую переставляли их вглубь зарослей, чтобы приглашать девушек. Вот это ум! Так идешь рядом и даже не подумаешь, что же там, за зеленью делается…

Первая красавица города с трагической судьбой

А это Ира, хотя сама себя она называла Илоной почему-то. Первая красавица города, все ее знали. На первом фото она на катушке строительной стоит, на втором – уже в свадебной платье. Она вышла за футболиста «Немана», но и здесь не все просто … Врачи ей сказали: «Онкология, но если родишь – организм перестроится, может помочь…» Не любила она его, но вышла замуж. Родила дочь.

И быстренько сгорела от рака. Бывает и такое.

Долина, которая стала площадью

Вы сейчас видите кусок города, которого просто не существует. Не то чтобы домов нет или деревья какие-то спилили – ничего нет. Это долина Городничанки, продолжение парка, из нее в позднем СССР сделали… площадь Ленина! Засыпали песком, залили бетоном, реку пустили в трубы, сверху Ленина поставили – это немалая территория. Было ли в каких-то других городах БССР нечто подобное?..

Девушка, которая смеялась над Богом

Вот еще одна печальная история… Это Лариса на ступеньках Фарного костела. Здесь она смеется, в шутку делает вид, что молится возле скульптуры Иисуса с крестом – это памятник узнают все в городе. Лариса не то чтобы подруга мне была, а так, знакомая. Я потом еще пару раз ее фотографировала, но на каждом снимке была уже словно какая-то «печать» на лице… Так вот, в скором времени она умерла. Я не могу этого объяснить – но так было.



 
Теги: Гродно
 
 
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Наталья Дорош, легендарный гродненский фотограф, презентовала свою выставку «Мой Гродно 1970-1979» – коллекцию снимков с пленок, что несколько десятилетий пролежали...
 
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