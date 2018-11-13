Вопрос о российском военном присутствии в Беларуси: как вы думаете, что нужно Кремлю и зачем?





Пока там особого присутствия нет, и вроде бы оно пока не нужно. Но если ситуация будет развиваться, если действительно в Польше появятся дополнительные силы – этот форт «Трамп», целая американская дивизия… Сейчас пока на Буге, на границе между Литвой и Польшей, ничего нет. Но там, вблизи границы, поляки хотят развернуть дивизию, которой раньше не было. Польская армия была сокращена, ранее, в период Холодной войны, она была ориентирована на Запад. Сейчас она – в разных местах. Но если поляки начнут концентрировать свои вооруженные силы вблизи границы, недалеко от «сувалкского коридора», то тогда Россия тоже захочет там концентрировать силы. Тогда, возможно, достаточно серьезно встает вопрос о размещении российских войск на границах Беларуси и Польши. Надо ли будет уговаривать Лукашенко, будет ли он соглашаться или нет, запросит ли он какую-то очень большую цену, согласна ли будет Россия эту цену платить? Потому что если это и будет, то будет не бесплатно.





Поляки уже решили, что 4-я дивизия будет восстановлена, скорее всего из тех сил, которые уже есть, плюс добавят новые части. Что касается американской базы в Польше, этот вопрос еще не решен, и все спорят о том, принято ли уже решение или это только детали.





Нет, решение еще не приняли, нужно и согласие Конгресса, потому что это нужно финансировать из бюджета. Всё зависит от результатов выборов в Америке. В принципе, что касается российской угрозы, там все согласны, имеется двухпартийное согласие. Но различные нюансы, что касается постоянного размещения, сейчас сложно понять. Кроме того, формально это выведет в нуль так называемую хартию Россия – NATO (





Вы считаете, что это ликвидирует этот Акт?





Сейчас его формально обходят тем, что они якобы временно на ротации, а в действительности ротация идет постоянная, то есть по сути это постоянные силы. Дух Акта уже нарушен, хотя буква, может быть, и нет.





В Польше утверждают, что речь идет о двустороннем, билатеральном договоре размещения американских сил, и из-за этого не нарушается Акт Россия – NATO. Что вы об этом думаете?





В принципе, да, двусторонне можно разместить. Вообще Акт Россия – NATO не ратифицирован, он в общем не несет такую существенную юридическую нагрузку. Но даже если бы и был ратифицирован, любая суверенная страна может любой договор денонсировать. Этим определяется суверенитет. Но по сути, да, он [форт] будет нарушать, потому что Акт подписали все американцы, в том числе, что они не будут размещать [войска] в Восточной Европе на постоянной основе. Так что Акт формально будет нарушен.





В нынешних условиях это, может быть, не так и важно, но, с другой стороны, это будет еще один пиар, аргумент для российской пропаганды, которая и так благодаря ракетам малой и средней дальности получила бонус. Его можно использовать в пиар-давлении на Европу в попытке ослабить трансатлантические связи, что было давней целью нашей дипломатии, политики: оттянуть Европу от Америки.





Лукашенко в последние несколько лет удается то ли сопротивляться, то ли тянуть время в связи с потенциальным размещением российской военной базы в Беларуси. В какой-то момент Беларусь решила купить 12 самолетов СУ-30СМ, но теперь это дело пробуксовывает. Самолеты дорогие, эти 600 млн долларов. Если это не будет кредит, или какая-то другая форма из России, Беларуси не потянуть, практически весь военный бюджет Беларуси – около 700 млн долларов. Как вы думаете, что делает Лукашенко: просто тянет время, надеясь на что-то, или в чем его цель относительно этой авиабазы или какой-то другой формы российского военного присутствия в Беларуси?





Не мне учить Лукашенко балансировать между Востоком и Западом. Он кого хочешь сам научит это делать, в этом он молодец. Я не психоаналитик, чтобы трактовать мысли в его голове. Он балансирует, пока это работает.





Залезать в путинский обоз он явно не хочет, чтобы была свобода взаимодействия и с Западом одновременно. С другой стороны, от кооперации с Россией тоже никуда не денешься. Поэтому это балансирование будет продолжаться.





Если, думаю, Москве очень понадобится, если будет решено, что это обязательно нужно, и не столько авиабаза, сколько нужно начинать выстраивать какие-то силы на границе, на белорусской территории, то, наверное, Лукашенко, в конце концов прижмут.





Вы считаете, что этого решения все еще нет?





Пока в этом нет нужды, потому что все понимают, что Лукашенко дешево не отдаст, и лучше этого по возможности избежать. Там могут быть всякие трения, главное – цена будет высокая. Но если наш Генштаб скажет, что по зарез надо, то, наверное, надо будет.





Сейчас все в Беларуси, в России немного меньше, в Украине также любят эту тему – обсуждают крымский или донбасский сценарий аннексии Россией Беларуси. Одни пугают им, другие высмеивают. Вы считаете, что это серьезно? Насколько реален такой вариант развития событий? От чего он вообще зависит?





Если в Беларуси начнутся какие-то внутренние проблемы, смена режима и появление какой-то реформаторской власти, которая пожелает развернуть Беларусь в сторону Запада – что произошло сейчас в Армении. Если что-то такое произойдет и в Беларуси, российское вмешательство почти неизбежно.





Если будет продолжаться, как сейчас, то вмешиваться не будут. Пока лихо спит – и ладно. У России сейчас просто нет лишних ресурсов. Нам с Украиной сначала разобраться надо, с Арменией тоже непонятно что.





Пашинян обещает, что политического разворота не будет.





В Москве к Пашиняну относятся с большой долей недоверия. Поэтому, как говорится, не до Беларуси. Так что пока там Лукашенко, какой он есть, ведет эту политику балансирования, ему это разрешают.





Как вы думаете, что может предпринять президент России в сфере безопасности для того, чтобы повысить свой рейтинг? Мы знаем похожие примеры.





Ему рейтинг не нужен. Зачем? Народ в России ничего не решает.





Например, для того, чтобы не предпринимать больших усилий для фальсификации следующих выборов.





До следующих выборов далеко. Думаю, сейчас это никого особенно не волнует. Есть какие-то люди, которые за это отвечают. Проходят опросы, Путин их смотрит, но понимает, что все это не очень важно, потому что у нас не демократия, и народ мало что решает вообще. У него есть другие проблемы, потому что ситуация такова, что его собственное окружение расколото на условно на «партию войны» и «партию мира», т. е. группировки, у которых в принципе несовместимые представления о том, куда дальше вести Россию. Есть либерально-рыночная часть правительства, администрация – Силанов, Кудрин, Набиуллина, Белоусов, которые считают, что надо с Западом мириться, военные расходы резко сокращать, а иначе не будет экономического развития, и все накроется медным тазом.





Есть «партия войны» – это МИД, и генштаб, Министерство обороны и ВПК, которые говорят: нам больше денег, Запад агрессивно на нас наезжает. Идет борьба, довольно существенная. Путин работает арбитром между ними и не дает ни одной, ни другой партии победить, в разных случаях соглашается и с теми, и с другими. Недавно публично он похвалил Кудрина, что он молодец. А Кудрин говорит, что внешняя политика должна оцениваться тем, большие санкции или меньшие, явно указывая, что нынешняя внешняя политика никуда не годится. Хорошая новость , что «партия войны» войны в общем не хочет. Но поддерживать напряжение, балансировать на грани будет, потому что если есть какое-то ослабление, напряжение Запада, им обрежут сразу военные расходы, и вообще все будет плохо.





Именно из этого вырастает постоянное напряжение с Западом. Это результат внутриполитической борьбы. И это действительно серьезно, в отличие от мнения народа, которое ничего не решает. Это люди, которые решают. Первый вице-премьер, министр финансов – они много чего решают, и Кудрин много чего решает, хотя он там только формально в ранге первого вице-премьера в своей Палате.





Но во-первых, он там сейчас явно проявляет большую активность. Путину это все докладывают, Путин его слушает, потому что он его уважает как специалиста. Ест Набиуллина, есть Белоусов – помощник по экономическим вопросам. То есть там действительно идет настоящая, очень серьезная борьба, я бы сказал даже война внутри российского руководства. И это гораздо важнее, чем результаты общественного мнения.





Как в Москве смотрят на то, что Лукашенко встречается с Порошенко, да и не только встречается? Терпят, да?





Терпят.





Не только ж они встречаются, еще же есть ряд заявлений Лукашенко, связанных с Крымом, с Донбассом, не до конца признанные действия России, полускрытые поставки топлива в Украину, каких-то частей техники, которые имеют двойное применение даже в конфликте в Донбассе.





Терпят.





Почему терпят? Не могут ничего с этим сделать?





В данном случае, не хотят ворошить, потому что есть более существенные проблемы с той же Украиной, сейчас еще с Америкой – не до Лукашенко. Он может себя так вести, ему позволено.