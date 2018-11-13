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Вот это карьера: автор памятника Путину станет главным архитектором
Автор памятника Путину, который хотел поставить депутат Госдумы Ильтяков, станет главным архитектором Кургана.
Так памятник выглядел за два дня до открытия. Потом Путина убрали
Известный скульптор Ольга Красношеина — автор монумента «Служение Отечеству» в Частоозерье, в центре которого должна была стоять фигура президента РФ Владимира Путина, — возможно, станет главным архитектором Кургана. С таким предложением к художнику накануне на встрече с активистами Общероссийского народного фронта обратился руководитель администрации областного центра Андрей Потапов, сообщили Znak.com участники мероприятия.
Сегодня в пресс-службе мэрии нашей интернет-газете заявили, что такое предложение Красношеиной действительно сделано, сейчас все будет зависеть от ее решения.
«Предложение стало для меня неожиданностью, поэтому я благодарна администрации за возможность сделать все возможное на благо благоустройства и процветания родного города. Больше прокомментировать я не могу», — заявила Znak.com Ольга Красношеина.
Ольга Красношеина — художник-скульптор, член Московского Союза художников. Занималась реставрационными скульптурными работами старинных особняков Москвы, храма в Кремле.
В 2014 году она победила в конкурсе на лучший эскизный проект мемориального комплекса имени Терентия Мальцева. Ее работе «Мальцев с колоском в руках» отдали предпочтение жители, проголосовавшие на официальном сайте администрации Кургана, и дочь Мальцева — Лидия Мальцева. Торжественное открытие памятника состоялось 10 ноября 2015 года в 120-летний юбилей знаменитого хлебороба.
Также она автор скульптуры «Тимофей Невежин — основатель города Кургана», которая в 2016 году заняла первое место в Международном конкурсе скульптуры на Кипре. В марте 2017 года памятник Невежину был установлен на привокзальной площади Кургана. Кроме того, она — автор памятника «Родители», который установлен в городском саду столицы Зауралья, и таможеннику Верещагину из кинофильма «Белое солнце пустыни».
Однако знают Ольгу Красношеину и за пределами Курганской области, в частности, она принимала участие в создании городской скульптуры «Медведь» — символа Перми.
Также она — автор архитектурной группы «Служение Отечеству» в селе Частоозерье. Его открыли в селе Частоозерье 29 мая 2018 года. Изначально предполагалось, что в его центре будет стоять 3,5-метровая фигура президента Владимира Путина. Идейным вдохновителем проекта выступил депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков.
Однако резко против этого выступила администрация президента, и скульптуру Путина из общей композиции в итоге убрали. «Он когда-то, когда придет время, вернется на свое законное место», — говорил на церемонии открытия Ильтяков, указывая на пустующий постамент.
Чуть позднее стало известно, что скульптура главы государства хранится в гараже мясокомбината «Велес», принадлежащего семье Александра Ильтякова.
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Автор памятника Путину, который хотел поставить депутат Госдумы Ильтяков, станет главным архитектором Кургана.
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