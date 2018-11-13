Вот это карьера: автор памятника Путину станет главным архитектором

Так памятник выглядел за два дня до открытия. Потом Путина убрали





Известный скульптор Ольга Красношеина — автор монумента «Служение Отечеству» в Частоозерье, в центре которого должна была стоять фигура президента РФ Владимира Путина, — возможно, станет главным архитектором Кургана. С таким предложением к художнику накануне на встрече с активистами Общероссийского народного фронта обратился руководитель администрации областного центра Андрей Потапов, сообщили Znak.com участники мероприятия.





Сегодня в пресс-службе мэрии нашей интернет-газете заявили, что такое предложение Красношеиной действительно сделано, сейчас все будет зависеть от ее решения.





«Предложение стало для меня неожиданностью, поэтому я благодарна администрации за возможность сделать все возможное на благо благоустройства и процветания родного города. Больше прокомментировать я не могу», — заявила Znak.com Ольга Красношеина.

Ольга Красношеина — художник-скульптор, член Московского Союза художников. Занималась реставрационными скульптурными работами старинных особняков Москвы, храма в Кремле.





В 2014 году она победила в конкурсе на лучший эскизный проект мемориального комплекса имени Терентия Мальцева. Ее работе «Мальцев с колоском в руках» отдали предпочтение жители, проголосовавшие на официальном сайте администрации Кургана, и дочь Мальцева — Лидия Мальцева. Торжественное открытие памятника состоялось 10 ноября 2015 года в 120-летний юбилей знаменитого хлебороба.





Также она автор скульптуры «Тимофей Невежин — основатель города Кургана», которая в 2016 году заняла первое место в Международном конкурсе скульптуры на Кипре. В марте 2017 года памятник Невежину был установлен на привокзальной площади Кургана. Кроме того, она — автор памятника «Родители», который установлен в городском саду столицы Зауралья, и таможеннику Верещагину из кинофильма «Белое солнце пустыни».





Однако знают Ольгу Красношеину и за пределами Курганской области, в частности, она принимала участие в создании городской скульптуры «Медведь» — символа Перми.





Также она — автор архитектурной группы «Служение Отечеству» в селе Частоозерье. Его открыли в селе Частоозерье 29 мая 2018 года. Изначально предполагалось, что в его центре будет стоять 3,5-метровая фигура президента Владимира Путина. Идейным вдохновителем проекта выступил депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков.





Однако резко против этого выступила администрация президента, и скульптуру Путина из общей композиции в итоге убрали. «Он когда-то, когда придет время, вернется на свое законное место», — говорил на церемонии открытия Ильтяков, указывая на пустующий постамент.









Чуть позднее стало известно, что скульптура главы государства хранится в гараже мясокомбината «Велес», принадлежащего семье Александра Ильтякова.



