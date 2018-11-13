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Археологи нашли остатки уникального античного поселения на востоке Крыма

14.11.2018 21:08 — Разное | Интерфакс  
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Остатки античного поселения конца V - начала III века до нашей эры, предположительно, крупной загородной усадьбы боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора обнаружены в Крыму во время раскопок в зоне будущего строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту, сообщил Институт археологии РАН в среду.

"Это уникальный памятник, аналогов которому мы пока не встречали не только в Крыму, но и во всем Причерноморье. Работы еще в самом разгаре, и у нас у самих больше вопросов, чем ответов. Но мы уже можем сказать, что перед нами - одна из крупнейших сельских усадеб, известных в Крыму, которая предварительно датируется временем расцвета Боспорского царства", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН, доктора исторических наук Сергея Внукова.

Поселение возле села Октябрьское хорошо сохранилось, потому что находится на территории, которая непригодна для земледелия и никогда не распахивалась.

По предварительным данным, раскапываемый комплекс был обитаем примерно 150 лет. За это время он минимум два раза перестраивался: возможно, это было связано со сменой хозяина или хозяев, природными катастрофами или изменением функции поселения.

Объект исторического наследия Манитра, названный по бытующему названию расположенной рядом горы Макитра, представляет собой комплекс археологических памятников. Его составляют существовавшие одновременно сельское поселение, примыкающие к нему круглые загоны для скота и некрополь жителей поселения.

Поселение имело прямоугольную форму и было довольно большим: около 10 дворов и 40 помещений, площадь превышала 5 тысяч квадратных метров, что намного больше обычной площади сельских усадеб Боспора.

Как отмечают ученые, поселение необычно не только очень большой площадью сплошной застройки, но и сложной структурой и качеством строительных работ.

"Это дает основание предполагать, что усадьбу строил не просто состоятельный человек: он обладал очень большими материальными возможностями. Скорее всего, это был представитель боспорской знати, а может быть, член правящей династии или даже царь Боспора", - говорится в пресс-релизе.

Косвенно на это указывает наличие дорогой привозной чернолаковой посуды и вина из средиземноморского региона.

Сейчас археологи раскрыли примерно 80% поселения.

"Практически на всей площади открыты верхние слои, но еще не везде раскопан самый нижний горизонт. Чтобы понять, кем был первый хозяин этой усадьбы, нужно открывать самый ранний уровень", - пояснил С.Внуков.

 
 
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Остатки античного поселения конца V - начала III века до нашей эры, предположительно, крупной загородной усадьбы боспорского аристократа или представителя династии...
 
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