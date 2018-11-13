Расширение доступа к качественным и недорогим лекарствам обсудят члены ВЕЦА в Минске

Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) состоится в Минске 20-22 ноября 2018 г, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лекарственных средств и за регулирование рынка лекарственных средств из соответствующих стран - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Для участия в мероприятии приглашены также представители Латвии, Литвы, Польши, международных организаций, ключевые партнеры, эксперты фармацевтических компаний, агентств по закупкам и гражданского общества.

"В регионе Восточной Европы и Центральной Азии по-прежнему наблюдаются одни из самых высоких показателей роста ВИЧ-инфекции и уровня туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) в мире. При этом за последние несколько лет стоимость препаратов резко снизилась, особенно в странах, где доступны генерики", - отметили в Минздраве.

Так, в некоторых странах цена трехмесячного курса лечения снизилась в 1000 раз по сравнению с изначальной ценой брендовых лекарственных препаратов. Многие страны существенно расширили доступ к лечению и начали масштабные программы лечения. Тем не менее, страны региона все еще не достигли поставленных целей - 90-90-90 к 2020 году, отметили в ведомстве.

"Региональное совещание необходимо для того, чтобы оценить достигнутый прогресс и обсудить проблемы в реализации Минского заявления министерств здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии "ВИЧ и туберкулез: лечение для всех", принятого в ноябре 2016 года", - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Там также обратили внимание на то, что для проведения совещания Беларусь выбрана не случайно – "наша страна достигла Целей тысячелетия по сокращению детской смертности, улучшению охраны материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом".

По оценкам международных экспертов, Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступу населения к медицинским услугам (делит первое место с Брунеем и Канадой). 7 июня 2016 г. ВОЗ подтвердила элиминацию передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку в Республике Беларусь. Этот сертификат официально подтверждает предотвращение передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса. Беларусь стала первой и единственной страной в Европе, получившей подобное удостоверение.

"В этой работе сложно переоценить значимость партнерских взаимоотношений с ООН и другими международными организациями, гражданским обществом, фондами, научным сообществом, исследовательскими институтами - с людьми и сообществами в целях укрепления их здоровья и содействия развитию", - отметили в министерстве.

Организатором мероприятия выступает министерство здравоохранения Республики Беларусь при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), Европейского регионального бюро ВОЗ и Партнерства "Остановить туберкулез".