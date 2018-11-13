ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расширение доступа к качественным и недорогим лекарствам обсудят члены ВЕЦА в Минске

14.11.2018 21:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) состоится в Минске 20-22 ноября 2018 г, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лекарственных средств и за регулирование рынка лекарственных средств из соответствующих стран - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Для участия в мероприятии приглашены также представители Латвии, Литвы, Польши, международных организаций, ключевые партнеры, эксперты фармацевтических компаний, агентств по закупкам и гражданского общества.

"В регионе Восточной Европы и Центральной Азии по-прежнему наблюдаются одни из самых высоких показателей роста ВИЧ-инфекции и уровня туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) в мире. При этом за последние несколько лет стоимость препаратов резко снизилась, особенно в странах, где доступны генерики", - отметили в Минздраве.

Так, в некоторых странах цена трехмесячного курса лечения снизилась в 1000 раз по сравнению с изначальной ценой брендовых лекарственных препаратов. Многие страны существенно расширили доступ к лечению и начали масштабные программы лечения. Тем не менее, страны региона все еще не достигли поставленных целей - 90-90-90 к 2020 году, отметили в ведомстве.

"Региональное совещание необходимо для того, чтобы оценить достигнутый прогресс и обсудить проблемы в реализации Минского заявления министерств здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии "ВИЧ и туберкулез: лечение для всех", принятого в ноябре 2016 года", - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Там также обратили внимание на то, что для проведения совещания Беларусь выбрана не случайно – "наша страна достигла Целей тысячелетия по сокращению детской смертности, улучшению охраны материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом".

По оценкам международных экспертов, Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступу населения к медицинским услугам (делит первое место с Брунеем и Канадой). 7 июня 2016 г. ВОЗ подтвердила элиминацию передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку в Республике Беларусь. Этот сертификат официально подтверждает предотвращение передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса. Беларусь стала первой и единственной страной в Европе, получившей подобное удостоверение.

"В этой работе сложно переоценить значимость партнерских взаимоотношений с ООН и другими международными организациями, гражданским обществом, фондами, научным сообществом, исследовательскими институтами - с людьми и сообществами в целях укрепления их здоровья и содействия развитию", - отметили в министерстве.

Организатором мероприятия выступает министерство здравоохранения Республики Беларусь при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), Европейского регионального бюро ВОЗ и Партнерства "Остановить туберкулез".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Если выбирать из колодца каждый день воду, то она будет обновляться". Бобруйский драмтеатр поставил "Вечер"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика