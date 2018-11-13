"Если выбирать из колодца каждый день воду, то она будет обновляться". Бобруйский драмтеатр поставил "Вечер"

Спектакль "Вечер" по пьесе Алексея Дударева поставил Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск). Премьера пройдет 29 и 30 ноября.

"Вечер" – известное драматургическое произведение, которое обыгрывали в разных театрах Беларуси в разное время. Свою театральную историю оно начинает еще с советских времен. Первые зрители в СССР увидели на театральных подмостках "Вечер" еще в 80-е.

Свое прочтение классической пьесы о жизни в деревне троих стариков представляет и бобруйский театр.



"О чем же сейчас можно поставить "Вечер", чтобы эта простая история задела за живое, всколыхнула душу современному зрителю?", - задаются вопросом создатели постановки.

И отвечают: в ней ведь есть очень много, так называемых, тем: отношение старшего поколении и молодежи, связь прошлого и будущего, осмысление прожитой жизни, покаяние, поиск смысла человеческого существования, старость, одиночество и боль, умение радоваться и бесконечная связь с Землей, Небом, Солнцем. И это не всё, что есть в пьесе Дударева, можно еще найти что-то глубокое, сердечное, важное для Человека.

"Наша история будет о том, как три старых человека, Ганна, Мультик и Гастрит, оставшись одни в деревне, из которой все уехали, нашли свой смысл жизни, как научились справляться со старостью, отыскали в себе силы для покаяния за то, что было в прошлом не так, как они берегут все, что их окружает и находят для себя в этом силы жить дальше. Счастливы ли они? Каждый из нас счастлив по своему, так и эти три человека. Если выбирать из колодца каждый день воду, то она будет обновляться, прибывать и колодец будет жить! И если эти трое это делают, значит, и они сами, как этот колодец, будут жить – красиво и достойно", - утверждают в Бобруйском драмтеатре.