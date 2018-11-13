ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Если выбирать из колодца каждый день воду, то она будет обновляться". Бобруйский драмтеатр поставил "Вечер"

14.11.2018 20:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Спектакль "Вечер" по пьесе Алексея Дударева поставил Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск). Премьера пройдет 29 и 30 ноября.

"Вечер" – известное драматургическое произведение, которое обыгрывали в разных театрах Беларуси в разное время. Свою театральную историю оно начинает еще с советских времен. Первые зрители в СССР увидели на театральных подмостках "Вечер" еще в 80-е.

Свое прочтение классической пьесы о жизни в деревне троих стариков представляет и бобруйский театр.

"Если выбирать из колодца каждый день воду, то она будет обновляться". Бобруйский драмтеатр поставил "Вечер"
"О чем же сейчас можно поставить "Вечер", чтобы эта простая история задела за живое, всколыхнула душу современному зрителю?", - задаются вопросом создатели постановки.

И отвечают: в ней ведь есть очень много, так называемых, тем: отношение старшего поколении и молодежи, связь прошлого и будущего, осмысление прожитой жизни, покаяние, поиск смысла человеческого существования, старость, одиночество и боль, умение радоваться и бесконечная связь с Землей, Небом, Солнцем. И это не всё, что есть в пьесе Дударева, можно еще найти что-то глубокое, сердечное, важное для Человека.

"Наша история будет о том, как три старых человека, Ганна, Мультик и Гастрит, оставшись одни в деревне, из которой все уехали, нашли свой смысл жизни, как научились справляться со старостью, отыскали в себе силы для покаяния за то, что было в прошлом не так, как они берегут все, что их окружает и находят для себя в этом силы жить дальше. Счастливы ли они? Каждый из нас счастлив по своему, так и эти три человека. Если выбирать из колодца каждый день воду, то она будет обновляться, прибывать и колодец будет жить! И если эти трое это делают, значит, и они сами, как этот колодец, будут жить – красиво и достойно", - утверждают в Бобруйском драмтеатре.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спектакль "Вечер" по пьесе Алексея Дударева поставил Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск). Премьера пройдет 29 и 30...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стань заметнее! ГАИ призывает носить фликеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика