Минск предлагает Москве устранить ограничения в двустороннем сотрудничестве

Беларусь предлагает России перевести в практическую плоскость разрешение проблем в двустороннем сотрудничестве.

“Для белорусской стороны ключевыми вопросами (в сотрудничестве с Россией в рамках Союзного государства - ИФ) были и остаются развитие промышленной кооперации, снятие и отмена ограничительных мер, обеспечение беспрепятственных поставок белорусского продовольствия в Россию. Считаю крайне важным перевести все поручения и решения глав государств и правительств по этим вопросам в практическую плоскость”, - заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Беларуси и России в среду в Минске.

По словам И.Петришенко, отдельное внимание сторонам следует уделить вопросу реализации союзных программ. “Здесь есть как старые проблемы – длительность процедур согласования, задержка реализации, нарушение сроков отчетности – так и новые. Как следует из представленных материалов, уже в 2020 году мы можем столкнуться с нехваткой финансовых ресурсов под реализацию программ”, - подчеркнул он.

В свою очередь, первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что “в целом повестка (заседания ГВУ - ИФ) направлена на развитие нашей интеграции, (...) снятие тех ограничений, которые существуют”.

“В целом договорились проанализировать предыдущие решения, которые принимались на различных уровнях, в том числе в рамках Союзного правительства и в рамках ГВУ. Договорились принимать меры по выполнению тех договоренностей”, - сказал он.