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Первый министр Шотландии считает плохим проект соглашения по Brexit

14.11.2018 20:02 — Разное | Интерфакс  
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен полагает, что соглашение по Brexit может навредить Шотландии, передает в среду Би-си-си.

"Исходя из того, что я знаю об этом (соглашении - ИФ), для Шотландии это нехорошая сделка. Она исключит Шотландию из единого рынка, что будет достаточно плохо само по себе. Но также мы будем вынуждены бороться за инвестиции и рабочие места с Северной Ирландией, которая, по существу, остается в едином рынке", - сказала она.

По словам Н.Стерджен, сделка в текущей форме станет "разрушительной" для рабочих мест и инвестиций в Шотландию.

Н.Стерджен напомнила, что премьер Тереза Мэй неоднократно заявляла: отсутствие сделки по Brexit лучше, чем плохая сделка. Теперь, по словам, Н.Стерджен, Т.Мэй хочет заключить плохую сделку, делая "неверный выбор".

"Шотландская национальная партия", лидером которой является Н.Стерджен, уже заявила, что в парламенте будет выступать против соглашения, если оно останется в такой же форме.

Н.Стерджен подчеркнула, что, по ее мнению, отсутствие поддержки соглашения со стороны палаты общин не обязательно приведет к тому, что сделки Великобритании и ЕС не будет. Такой поворот предоставит возможность для "лучших вариантов, например новых обсуждений по единому рынку и таможенному союзу".

В настоящее время в Лондоне проходит заседание кабинета министров, на котором британское правительство обсуждает проект соглашения по Brexit.

 
 
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен полагает, что соглашение по Brexit может навредить Шотландии, передает в среду Би-си-си.
 
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Клiч Радзiмы
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