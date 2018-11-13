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В Париже после критики Трампа в адрес Макрона посоветовали президенту США соблюдать правила приличия

14.11.2018 19:33 — Разное | Интерфакс  
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Во французском правительстве в среду заявили, что президенту США Дональду Трампу следует соблюдать общепринятые правила приличия.

"Вчера было 13 ноября, и мы вспоминали 130 человек, которые были убиты три года назад (во время терактов 13 ноября 2015 года - ИФ) в Париже и Сен-Дени. И я отвечу на английском: "правила приличия" были бы уместны", - сказал представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Накануне Д.Трамп опубликовал серию "твитов", в которых раскритиковал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о единой европейской армии, а также пошлины Франции на ввоз американского вина. Президент США также заявил, что французский лидер пытается отвлечь внимание общественности от своего невысокого рейтинга одобрения и значительного уровня безработицы во Франции.

Критика Д.Трампа в адрес французского президента вызвала негативную реакцию со стороны политиков как в США, так и в Европе. Экс-госсекретарь США Джон Керри призвал Д.Трампа перестать критиковать Францию и попытаться сохранить дружеские отношения хотя бы с некоторыми странами.

 
 
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Во французском правительстве в среду заявили, что президенту США Дональду Трампу следует соблюдать общепринятые правила приличия. "Вчера было 13 ноября, и мы...
 
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