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Углубление взаимодействия в сфере обеспечения безопасности остается приоритетом СНГ – А.Смагулов

14.11.2018 19:22 — Разное | Интерфакс  
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Приоритетным направлением деятельности Содружества Независимых государств является углубление взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, заявил в Бишкеке заместитель председателя Исполкома СНГ Агыбай Смагулов во время своего выступления на заседании Совета командующих пограничными войсками.

"На фоне происходящих в мире динамичных изменений решение вопросов дальнейшего углубления взаимодействия государств – участников СНГ в сфере обеспечения безопасности продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности Содружества, нацеленным на совместное укрепление стабильности и противодействие существующим и формирующимся вызовам и угрозам" – приводят слова А.Смагулова в пресс-службе Исполкома СНГ.

По его словам, в современных условиях активизация интеграционных процессов на пространстве СНГ обусловлена насущной необходимостью принятия эффективных и согласованных мер. Благодаря общим усилиям наших стран в рамках Содружества обеспечен комплексный подход в решении задач безопасности. Сложилась и совершенствуется организационно-правовая система, внедряются в практику адекватные современным требованиям формы партнерства.

А.Смагулов отметил, что нынешний год является непростым, но продуктивным. А центральным его событием назвал заседание Совета глав государств СНГ, прошедшее 28 сентября в Душанбе, где лидеры государств подписали ряд важных документов.

"Так, утверждена Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы. Ее особенность заключается в том, что она объединила в себе пять ныне действующих специализированных программ – по борьбе с преступностью, с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в противодействии наркомании, с торговлей людьми, по противодействию незаконной миграции", – отметил А.Смагулов.

Такой подход позволит оптимизировать усилия отраслевых советов и компетентных органов государств по всему спектру правоохранительной деятельности на территориях стран Содружества, считает он.

 
 
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Приоритетным направлением деятельности Содружества Независимых государств является углубление взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, заявил в...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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Светлы шлях
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