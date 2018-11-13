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«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП
Новости Беларуси. Резкая смена погоды пополнила печальную статистику: выпавший за ночь снег привел к десяткам ДТП по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К сожалению, не обошло без жертв. В Калинковичском районе в дорожной аварии погибли пять человек. Причиной трагедии, помимо сложных погодных условий, стало и то, что водитель, перевозивший людей, до сих пор ездил на летней резине. К слову, подобная нерасторопность 14 ноября подвела не одного автолюбителя. Корреспондент Юрий Прокопенко подробнее.
Юрий Прокопенко, СТВ:
В момент происшествия в салоне автобуса находились полтора десятка пассажиров. К счастью, обошлось без жертв, люди отделались испугом. Их пересадили в другой автобус этой же фирмы-перевозчика и уже спустя три часа после аварии все пассажиры были дома.
В вот чтобы вытащить автобус из кювета, потребовался специальный грузовой эвакуатор. Для проведения операции пришлось перекрыть трассу на полчаса.
Олег Купченко, водитель автобуса:
Избежать жертв в этой аварии удалось благодаря зимней резине, говорят сотрудники ГАИ.
Водитель этого микроавтобуса переобуть машину не успел. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель в реанимации.
А это уже Гродненская область. Микроавтобус выехал на встречную. По счастливой случайности машина избежала столкновения и оказалась в кювете.
Олег Дук, официальный представитель ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Не панацея от ДТП и всесезонная резина – это подтверждает случай под Витебском. Пятеро строителей чудом остались живы и практически не пострадали: незначительные травмы у двоих. Авто по пути из Витебска в Городок съехало в кювет, врезалось в дерево и перевернулось.
Тимур Кушаков, пострадавший:
А эта авария случилась в самом Витебске. Водитель троллейбуса не справился с управлением и протаранил столб. Благо, пассажиров было всего пять человек. С переломами ребер одну женщину доставили в больницу.
Юрий Прокопенко:
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Новости Беларуси. Резкая смена погоды пополнила печальную статистику: выпавший за ночь снег привел к десяткам ДТП по всей стране, сообщили в программе Новости «24...
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