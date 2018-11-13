|
Новости экономики за 14.11.2018
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году. Улучшение инвестиционного климата стало главной темой парламентских слушаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в нашей стране создаются благоприятные условия как для иностранных, так и отечественных компаний. Подробности в экономическом обзоре.
ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Беларусь рассчитывает по итогам 2018-го превысить прошлогодний уровень экспорта сельхозпродукции, который составил около 5 миллиардов долларов. Ресурсы есть: за 9 месяцев выручили уже без малого четыре. В том числе от экспорта молочки получили 1,5 миллиарда долларов, мясной – примерно 800 миллионов долларов. Словом, до конца года еще есть время.
Новости по теме
‡агрузка...
«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП
Новости экономики за 14.11.2018
В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами
«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком
Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран
Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок
Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа
«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году. Улучшение инвестиционного климата стало главной темой парламентских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)