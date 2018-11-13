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В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами
Новости Беларуси. Выровнять цены на лекарства с соседними странами – один из пунктов инструкции, которую Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало для расчета производителями предельных отпускных цен на препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предлагается учитывать два показателя: среднее арифметическое значение минимальных цен в 15 странах, схожих с нашей страной по социально-экономической и демографической ситуации, и среднее значение цены за последний год.
Напоминаем: предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты подлежат обязательной регистрации до 1 января 2019 года.
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В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами
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Новости Беларуси. Выровнять цены на лекарства с соседними странами – один из пунктов инструкции, которую Министерство антимонопольного регулирования и торговли...
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