Хотел избежать столкновения. В Лидском районе перевернулся «Ситроен»





Очередное ДТП в Лидском районе произошло сегодня около 10 часов утра на автодороге Граница Литвы – Лида – Слоним – Бытень. Авария случилась в деревне Пески.

Жительница Минской области, 1963 года рождения, для поворота налево съехала правее на укрепленную обочину и пропускала встречный и попутный транспорт, чтобы выполнить маневр. Когда ей показалось, что препятствий нет, она начала поворачивать. Однако в этот момент в попутном направлении двигался «Ситроен» под управлением лидчанина, 1984 года рождения. Чтобы избежать столкновения, молодой человек выехал на встречку. При возвращении в свою полосу он вылетел на правую обочину, после чего автомобиль опрокинулся.

К счастью, водитель «Ситроена» не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности, сообщает газета «Принеманские вести» .