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Хотел избежать столкновения. В Лидском районе перевернулся «Ситроен»

14.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Хотел избежать столкновения. В Лидском районе перевернулся «Ситроен»

Очередное ДТП в Лидском районе произошло сегодня около 10 часов утра на автодороге Граница Литвы – Лида – Слоним – Бытень. Авария случилась в деревне Пески.

Жительница Минской области, 1963 года рождения, для поворота налево съехала правее на укрепленную обочину и пропускала встречный и попутный транспорт, чтобы выполнить маневр. Когда ей показалось, что препятствий нет, она начала поворачивать. Однако в этот момент в попутном направлении двигался «Ситроен» под управлением лидчанина, 1984 года рождения. Чтобы избежать столкновения, молодой человек выехал на встречку. При возвращении в свою полосу он вылетел на правую обочину, после чего автомобиль опрокинулся.

К счастью, водитель «Ситроена» не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности, сообщает газета «Принеманские вести».

 
 
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Очередное ДТП в Лидском районе произошло сегодня около 10 часов утра на автодороге Граница Литвы – Лида – Слоним – Бытень. Авария случилась в деревне Пески....
 
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