В серьезной аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси

Фото из архива Global Look Press

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение нескольких грузовиков, в том числе автомобиля российского юридического лица, произошло в Германии, погиб дальнобойщик из Беларуси, сообщили БЕЛТА в компании-перевозчике.

По информации полиции Бранденбурга, авария произошла 14 ноября около 11.00 на федеральной автомагистрали А2 вблизи города Бранденбург. Сначала столкнулись два грузовика (40 и 7,5 т). В результате загорелся полуприцеп одной фуры, затем пламя охватило обе машины. Один из водителей успел выбраться из грузовика, второй, белорус, - нет. Затем к месту аварии поочередно приблизились еще два грузовика, один из них занесло, второй не смог вовремя затормозить.

На время ликвидации последствий аварии автомагистраль была полностью закрыта в обоих направлениях.

Подтверждения от посольства Беларуси в Германии о личности погибшего пока нет.-0-