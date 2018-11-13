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В серьезной аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси
Фото из архива Global Look Press
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение нескольких грузовиков, в том числе автомобиля российского юридического лица, произошло в Германии, погиб дальнобойщик из Беларуси, сообщили БЕЛТА в компании-перевозчике.
По информации полиции Бранденбурга, авария произошла 14 ноября около 11.00 на федеральной автомагистрали А2 вблизи города Бранденбург. Сначала столкнулись два грузовика (40 и 7,5 т). В результате загорелся полуприцеп одной фуры, затем пламя охватило обе машины. Один из водителей успел выбраться из грузовика, второй, белорус, - нет. Затем к месту аварии поочередно приблизились еще два грузовика, один из них занесло, второй не смог вовремя затормозить.
На время ликвидации последствий аварии автомагистраль была полностью закрыта в обоих направлениях.
Подтверждения от посольства Беларуси в Германии о личности погибшего пока нет.-0-
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение нескольких грузовиков, в том числе автомобиля российского юридического лица, произошло в Германии, погиб дальнобойщик...
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