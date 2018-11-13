﻿ «Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

14.11.2018 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 14 ноября в Минске простились с народным артистом СССР и  Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

В Дом офицеров на протяжении трех часов шел нескончаемый поток людей: друзья, ученики, коллеги, исполнители его песен и многочисленные почитатели таланта маэстро.

«З ім адыходзіць цэлая эпоха». Аплодисментами проводили в последний путь композитора Игоря Лученка

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Беларуси:
Мне трудно представить, что будет дальше. С ним было как-то очень спокойно, и я был всегда уверен в том, что песенное творчество будет развиваться.

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Военно-патриотическая тематика занимала в его творчестве особое место. И не одно поколение защитников Отечества воспитывалось на песнях, на произведениях, на творчестве Игоря Михайловича.

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Почти 50 лет назад, Пуховичский район, в болота, идем в надежде, что выйдем где-то на места, где могут быть грибы. И вдруг вдоль канавы идет небольшого роста человек в куртке. Подходит ближе, а это Игорь. Я говорю: «Ты что здесь делаешь, в этих болотах?» «Сочиняю. Это же, – говорит, – наша земля белорусская. Она мне дает силы».

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея:
Калі мы развітваемся з Ігарам Міхайлавічам, мы развітваемся з цэлай эпохай. Ён не столькі рабіў для сябе, колькі для людзей. Вот у гэтым асаблівасць жыццёвай пазіцыі Ігара Міхайлавіча. Ён назаўсёды застаўся маладым у сэрдцы. Нягледзячы на свой узрост, маладым камсамольцам, і гэта ён пранёс праз ус жыццё. Ён для нас з’яўляецца прыкладам, як трэба любіць сваю Беларусь.

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Бог забирает лучших к себе наверх. Вечная память будет жить навсегда, навеки – так же, как Янка Купала, Якуб Колас, Владимир Мулявин. И Игорь Михайлович Лученок в одном ряду, эти великие песняры на нашей белорусской земле.

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Если бы кто знал, сколько он помог людям. Это человек большого, любящего сердца. Александра Григорьевна, его жена, сын Андрей, Светлана, дочь, – они говорят: «Пойте, пойте пожалуйста. Вот самое главное, чтобы песни звучали, тогда он будет счастлив. Он будет настолько радостен». И песни будут звучать, потому что эти песни – это наше достояние, это сокровищница наша.

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Композитор Игорь Лученок, которого не стало на 81-м году жизни, похоронен со всеми почестями на Восточном кладбище Минска.
Новости по теме

«З ім адыходзіць цэлая эпоха». Аплодисментами проводили в последний путь композитора Игоря Лученка

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров

Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка

На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

‡агрузка...
Новости 24 часа

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП

Новости экономики за 14.11.2018

В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами

«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок

Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 ноября в Минске простились с народным артистом СССР и  Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «С огромной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот это карьера: автор памятника Путину станет главным архитектором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика