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«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком
Новости Беларуси. 14 ноября в Минске простились с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Дом офицеров на протяжении трех часов шел нескончаемый поток людей: друзья, ученики, коллеги, исполнители его песен и многочисленные почитатели таланта маэстро.
Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Беларуси:
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея:
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Композитор Игорь Лученок, которого не стало на 81-м году жизни, похоронен со всеми почестями на Восточном кладбище Минска.
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«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком
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Новости Беларуси. 14 ноября в Минске простились с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «С огромной...
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