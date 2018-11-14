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Америку атакуют клоны? Китайская Zotye собирается продавать свои автомобили в США
Известный и в Беларуси автопроизводитель из Поднебесной озвучил планы «стать первой китайской компанией, которая будет продавать автомобили в США под собственным китайским брендом».
Любопытно, что ранее на протяжении достаточно долгого времени вывести свои автомобили на американский рынок пытался еще один китайский производитель — GAC. Однако не вышло: после того как Дональд Трамп минувшим летом повысил пошлины на товары китайского производства, об этой затее руководству GAC пришлось забыть окончательно. Но похоже, что проводимая администрацией Трампа политика, приведшая к торговой войне между двумя державами, Zotye нисколько не смущает!
Представлять интересы Zotye на американской земле будет компания HAAH Automotive Holdings, с помощью которой китайцы сформировали местное отделение Zotye USA и будут развивать дилерскую сеть. Штаб-квартира американского филиала Zotye расположится в Лейк-Форест (Калифорния).
Если все пойдет по плану, то Zotye начнет поставки своих моделей (все они будут китайской сборки) в США в 2020 году. О том, что это будут за машины, пока не сообщается.
К слову, китайская компания уже успела «прославиться» своими
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Известный и в Беларуси автопроизводитель из Поднебесной обнародовал планы о намерении выйти на американский рынок.
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