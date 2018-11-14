В ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще один спортсмен в больнице

ДТП произошло около 16 часов по минскому времени на автодороге Киев — Чоп, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.



Фото: rv.npu.gov.ua

«Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области», — сказано в сообщении.

В результате ДТП водителя фургона в тяжелом состоянии госпитализировали.

«В салоне фургона находились еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольщины. Они получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в полиции.

По данным украинских СМИ, погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь. Водитель фургона, которого доставили в больницу, — победитель чемпионата мира по армрестлингу Олег Жох. Его отец погиб в результате ДТП.



Фото: Николай Василечко, wikipedia.org

Андрей Пушкарь — рукоборец, тренер, заслуженный мастер спорта Украины. Неоднократно становился чемпионом Украины, Европы и мира. Олег Жох является действующим чемпионом мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг.