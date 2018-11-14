Перед матчем Лиги наций против Люксембурга, который пройдет 15 ноября на стадионе «Жози Бартель», состоялась пресс-конференция главного тренера национальной сборной Беларуси Игоря Криушенко и нападающего Антона Сароки, сообщает пресс-служба АБФФ.



Антон Сарока и Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Кто фаворит в завтрашнем матче?

— Я надеюсь, что фаворитом будет наша команда. Ну, а как сложится игра… это футбол, здесь тяжело что-то предсказать.

— Почему вызвали Глеба после 2 лет отсутствия?

— Эти два года полноценной практики у него не было, травмы преследовали. Даже в этом сезоне были моменты, когда он набирал форму, получал травму, и опять нужно было набирать форму. Сейчас он выглядит очень хорошо: и кондиции, и понимание футбола.

— Чего ожидаете от Люксембурга: будут играть на победу или будут стараться не проиграть?

— Мне сложно сказать, скорее, на этот вопрос вам ответит тренер сборной Люксембурга. Игра может сложиться по-разному. Но я думаю, обе команды будут стремиться победить. Но, наверное, игра не будет очень открытой.

— Что положительного было в первом матче против Люксембурга и что бы еще хотели улучшить?

— Положительное — победа. Хотелось бы завтра добиться такого же результата. Улучшать в игре всегда есть что. Надеюсь, игра завтра будет хорошая, близкая к идеалу, — сказал Игорь Криушенко.

Сарока: Глеб — это большой человек в футболе

— Антон, над сборной большое давление перед матчем? Результат довлеет?

— Я думаю, результат довлеет над всеми. Нас ждет очень важная игра. От нас в Беларуси многие ждут положительного результата. И мы — тренеры и игроки — сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться только положительного результата.

— В прошлой квалификации Беларусь показала хорошую игру в Борисове, а в Люксембурге — провалила. С чем это связано?

— Мы придерживались того, чего от нас требовал тренерский штаб. У нас были хорошие моменты, чтобы забить. Что-то не получалось со стандартными положениями. Не получилось забить, а соперник забил и хорошо оборонялся в последние минуты. Мы поддавливали, но у них получилось выдержать натиск. Мы проиграли. Было очень неприятно.

— Что значит для игроков возвращение Александра Глеба в команду?

— Для всех игроков это поднятие эмоционального фона: как на поле, так и в раздевалке. Это большой человек в футболе по белорусским меркам. Мы все рады, я думаю, что он поможет нам в этих двух матчах добиться результата, который устроит нашу сборную, — сказал Антон Сарока.



Фото: abff.by

Сборной Беларуси осталось провести два заключительных матча групповой стадии Лиги наций УЕФА. Поединок Люксембург — Беларусь пройдет 15 ноября, а встреча в гостях у Сан-Марино состоится 18 ноября.

Положение после 4 туров в группе D2:

1. Люксембург — 9 очков (разница мячей 10−1)

2. Беларусь — 8 (6−0)

3. Молдова — 5 (2−4)

4. Сан-Марино — 0 (0−13).

Победитель группы выходит в финальный раунд, где сразится за путевку на Евро-2020.