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Сидоренко: Команда прибавила в агрессии и желании, но физически на три периода пока не хватает
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:2).
— Мы прекрасно знали, как играет «Магнитка». Хорошо изучили соперника и показали неплохой хоккей. Я доволен самоотдачей, но над реализацией еще нужно работать.
— Складывается ощущение, что команда прибавила физически.
— Да, но мы пока не можем держать темп все три периода. Также отметил бы, что добавили в агрессии, появилось желание.
— Что было сделано, чтобы появилось желание?
— Мы разговариваем с ребятами, объясняем, что играем дома, что положение в таблице нас не устраивает и нужно шаг за шагом подниматься.
— В пятницу предстоит игра с лидером.
— Это хорошая команда с сильной атакой. Посмотрим, в какой физической форме будем после такого матча.
— Почему пригласили Гавруса и Бокуна и как оцените их дебют?
— Эти ребята хорошо сыграли за сборную. И сегодня они смотрелись очень достойно. Что касается Блума, то он только прилетел и прошел медосмотр.
— Энрот играет классно. Это не закрывает двери в основу Карнаухову?
— В ближайшее время Миша сыграет.
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Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от магнитогорского "Металлурга" (0:2).
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