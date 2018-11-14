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Сидоренко: Команда прибавила в агрессии и желании, но физически на три периода пока не хватает

14.11.2018 22:23 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:2).


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы прекрасно знали, как играет «Магнитка». Хорошо изучили соперника и показали неплохой хоккей. Я доволен самоотдачей, но над реализацией еще нужно работать.

— Складывается ощущение, что команда прибавила физически.

— Да, но мы пока не можем держать темп все три периода. Также отметил бы, что добавили в агрессии, появилось желание.

— Что было сделано, чтобы появилось желание?

— Мы разговариваем с ребятами, объясняем, что играем дома, что положение в таблице нас не устраивает и нужно шаг за шагом подниматься.

— В пятницу предстоит игра с лидером.

— Это хорошая команда с сильной атакой. Посмотрим, в какой физической форме будем после такого матча.

— Почему пригласили Гавруса и Бокуна и как оцените их дебют?

— Эти ребята хорошо сыграли за сборную. И сегодня они смотрелись очень достойно. Что касается Блума, то он только прилетел и прошел медосмотр.

— Энрот играет классно. Это не закрывает двери в основу Карнаухову?

— В ближайшее время Миша сыграет.

 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от магнитогорского "Металлурга" (0:2).
 
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