Второй матч ХК "Динамо-Минск" под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко оказался неудачным. "Зубры" на своей площадке проиграли магнитогорскому "Металлургу" – 0:2.

Обе шайбы минчане пропустили в третьем периоде. Счет в матче открыл Кулемин на 44-й минуте. А на последней минуте матча, когда минчане пошли ва-банк и заменили вратаря шестым полевым игроком, отличился Расмуссен.

"Зубры" продолжают занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ.

В пятницу, 16 ноября, ХК "Динамо-Минск" сыграет с "Автомобилистом".