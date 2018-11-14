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Второй матч Сидоренко. Минское "Динамо" проиграло "Магнитке" в КХЛ

14.11.2018 22:45 — Разное | Интерфакс  
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Второй матч ХК "Динамо-Минск" под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко оказался неудачным. "Зубры" на своей площадке проиграли магнитогорскому "Металлургу" – 0:2.

Обе шайбы минчане пропустили в третьем периоде. Счет в матче открыл Кулемин на 44-й минуте. А на последней минуте матча, когда минчане пошли ва-банк и заменили вратаря шестым полевым игроком, отличился Расмуссен.

"Зубры" продолжают занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ.

В пятницу, 16 ноября, ХК "Динамо-Минск" сыграет с "Автомобилистом".

 
Теги: Минск
 
 
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Второй матч ХК "Динамо-Минск" под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко оказался неудачным. "Зубры" на своей площадке проиграли магнитогорскому...
 
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