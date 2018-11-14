Константинополь обманывает сторонников украинской автокефалии, считают в УПЦ

История с обещанием томоса Украине содержит обман: на самом деле речь идет не об автокефалии, считают в Украинской православной церкви.

"Это не автокефалия, это похоже на обман", - написал на своей странице в "Фейсбуке" замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"Эта ситуация мне напоминает из истории, как европейцы, которые приезжали несколько сотен лет назад в новооткрытые земли Америки, Австралии, за цацки выменивали у туземцев золото", - добавляет он.

Как сообщило в среду издание Голос.UA, новая церковь получит статус автокефальной архиепископии по образцу Православной церкви Чешских земель и Словакии. Она будет независима в управлении, но миро и утверждение избранного предстоятеля будет получать от Вселенского патриарха.

"Не знаю, достоверна ли эта информация, но если верить ей (а есть основания верить), то в чем тогда разница между статусом "автокефальной церкви", которая предлагается, и статусом УПЦ?" - задает вопрос священник.

При этом он поясняет, что если указанный в статье объем прав называется автокефальной церковью, то и УПЦ Московского патриархата тоже является автокефальной.

"Какая тогда разница в статусе? Ведь УПЦ также получает миро из РПЦ, и выбор нашего предстоятеля также автоматически благословляется патриархом Московским", - напоминает отец Николай.

Касаясь пункта о том, что выбор главы новой "церкви" должен утверждаться Константинопольским патриархом, священник отметил, что история последнего вмешательства Константинополя в дела Православной церкви Чешских земель и Словакии показывает: "не всегда кандидатура нового предстоятеля может понравиться на берегах Босфора".

"Полноценная автокефальная Церковь сама избирает своего предстоятеля, которого никто не утверждает", - подчеркнул представитель УПЦ.

Он не исключил, что и другие права создаваемой "церкви" будут ограничены - например, право самостоятельной канонизации святых, которого не имеет даже автокефальная Элладская церковь. Когда эта Церковь намерена канонизировать святого, то обращается с просьбой в Константинополь, и там проходит канонизация.

"А УПЦ сама провозглашает своих святых", - отметил ее спикер.

Отец Николай напомнил и о том, что есть такая тема, как диаспора, право открывать приходы за границей.

"Элладская церковь отдала свою диаспору Константинополю лет 100 назад. Нет в диаспоре приходов Элладской церкви, а лишь приходы Константинопольского патриархата. И я не думаю, что новая "автокефальная церковь" будет иметь это право", - предположил священник.

"Поэтому такое впечатление, что из Фанара собираются давать что-нибудь и называют это автокефалией. А у нас в это верят. Потому что не знают, или не разбираются или не хотят разбираться. Лишь бы подальше от Москвы. А в какое ярмо дальше попадут, не понимают. Уважаемые симпатики томоса! Разве вы не видите, что вас просто обманывают? Обещают одно, а собираются давать совсем другое", - пишет представитель УПЦ.