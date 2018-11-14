Европарламент констатировал невыполнение странами ЕС критериев торговли оружием

Государства-члены ЕС, не выполняющие общесоюзных правил контроля над экспортом вооружений, должны подвергаться санкциям, говорится в резолюции, принятой Европарламентом в среду на пленарной сессии в Страсбурге.

"Экспорт оружия не стабилизирует регионы и страны и не помогает принуждению к миру. Оружие разжигает конфликты. В Йемене европейское оружие фундаментальным образом используется в проходящей войне. Совместная позиция ЕС по экспорту оружия должна соблюдаться на деле. Это, в частности, подразумевает применение механизма санкций", - заявила докладчик Европарламента, депутат от Германии Забине Лёзинг.

Парламентарии отметили, что, несмотря на принятые совместно европейские правила, определяющие критерии для выдачи лицензий на экспорт оружия, государства-члены систематически не соблюдают их.

"Совместные правила, относящиеся к экспорту оружия, являются основополагающими, чтобы противодействовать нарушению прав человека и не допускать использования европейского оружия против европейских Вооруженных сил", - отмечается в резолюции ЕП.

Евродепутаты указали на некоторые особые случаи, как то, что наибольшая часть оружейного экспорта в Саудовскую Аравию была одобрена государствами-членами ЕС, хотя при этом нарушались шесть из восьми критериев, подрывая тем самым все усилия ЕС в деле контроля над торговлей оружием.

Парламентарии ЕС приветствовали позиции Германии и Нидерландов, которые прекратили свой экспорт оружия в Саудовскую Аравию, и критиковали те государства-члены, которые этого еще не сделали.

Европарламент также призвал к применению оружейного эмбарго ко всем членам коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в йеменском конфликте.