ДТП с пятью погибшими: против 30-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело

Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 30-летнего жителя Петрикова, сообщила Ооициальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова

"Предварительно установлено, что 14 ноября около 10.55 на 176-ом километре автодороги граница "Российской Федерации-Гомель-Кобрин" подозреваемый, управляя автомобилем "Фольксваген-Транспортер", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ под управлением 29-летнего жителя Калинковичей", - отметила она.

В результате ДТП ехавшие в качестве пассажиров в автомобиле "Фольксваген-Транспортер" пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель "Фольксвагена" в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение.

На место ДТП выбывала следственно-оперативная группа. Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Для оказания практической помощи на место аварии выбывали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь. Работу на месте происшествия координировал начальник УСК по Гомельской области Сергей Паско.

Следствием вынесены постановления о проведении судебно-медицинских, судебных автотехнических и иных экспертиз, производство которых поручено экспертам ГКСЭ Республики Беларусь.

В целях всестороннего исследования обстоятельств происшествия сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, ставшими очевидцами ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП и состояния дорожного покрытия в вышеуказанный период времени, с просьбой обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-31-23, 69-30-48, 69-30-50, (8029) 743-75-45.