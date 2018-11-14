Демократы и республиканцы США избрали лидеров в сенате

Лидеры Демократической и Республиканской партий сохранили свои позиции в сенате США, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Так, лидером республиканского большинства в сенате вновь стал сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл. Он сохраняет позицию лидера республиканцев в сенате с 2007 года.

Лидером демократического меньшинства остался сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер, занимающий эту позицию с 2017 года.

Выборы лидеров прошли за закрытыми дверями.

В начале ноября в США прошли промежуточные выборы. На выборах в сенат США большинство (51 место) получила Республиканская партия, у демократов - 47 мест. В палату представителей прошли 225 демократов и 200 республиканцев.