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Демократы и республиканцы США избрали лидеров в сенате

14.11.2018 22:14 — Разное | Интерфакс  
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Лидеры Демократической и Республиканской партий сохранили свои позиции в сенате США, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Так, лидером республиканского большинства в сенате вновь стал сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл. Он сохраняет позицию лидера республиканцев в сенате с 2007 года.

Лидером демократического меньшинства остался сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер, занимающий эту позицию с 2017 года.

Выборы лидеров прошли за закрытыми дверями.

В начале ноября в США прошли промежуточные выборы. На выборах в сенат США большинство (51 место) получила Республиканская партия, у демократов - 47 мест. В палату представителей прошли 225 демократов и 200 республиканцев.

 
 
Ссылка на источник 24
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Лидеры Демократической и Республиканской партий сохранили свои позиции в сенате США, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс". Так, лидером республиканского...
 
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