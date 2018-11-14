ГАИ обещает эвакуировать машины, мешающие коммунальным службам в уборке улиц

Если ваш автомобиль мешает уборке улиц коммунальными службами, с 15 ноября он будет принудительно эвакуирован, сообщили в ГАИ Минска.

"С завтрашнего дня группами эвакуаторов будет осуществляться принудительное отбуксирование машин, припаркованных с нарушением ПДД, с последующим доставлением на охраняемую стоянку", - такое сообщение появилось в Telegram-канале ГАИ столицы.

Там уточнили, что эвакуация будет проводиться исключительно в соответствии с законодательством Республики Беларусь. А целью новых правил является содействие коммунальным службам в уборке улично-дорожной сети в связи с изменением погодных условий, а также профилактики и пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.