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ГАИ обещает эвакуировать машины, мешающие коммунальным службам в уборке улиц

14.11.2018 22:14 — Разное | Интерфакс  
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Если ваш автомобиль мешает уборке улиц коммунальными службами, с 15 ноября он будет принудительно эвакуирован, сообщили в ГАИ Минска.

"С завтрашнего дня группами эвакуаторов будет осуществляться принудительное отбуксирование машин, припаркованных с нарушением ПДД, с последующим доставлением на охраняемую стоянку", - такое сообщение появилось в Telegram-канале ГАИ столицы.

Там уточнили, что эвакуация будет проводиться исключительно в соответствии с законодательством Республики Беларусь. А целью новых правил является содействие коммунальным службам в уборке улично-дорожной сети в связи с изменением погодных условий, а также профилактики и пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

 
Теги: Минск
 
 
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Если ваш автомобиль мешает уборке улиц коммунальными службами, с 15 ноября он будет принудительно эвакуирован, сообщили в ГАИ Минска. "С завтрашнего дня группами...
 
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