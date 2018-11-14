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Все гипсокартонные конструкции большой площади в ТРЦ в Беларуси будут осмотрены - МЧС

14.11.2018 22:00 — Разное | Интерфакс  
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Осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в ТРЦ будут в ближайшее время проведены в Беларуси, сообщили в МЧС Беларуси.

"Соответствующее решение принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на объектах, аналогичных ТРЦ "Арена-Сити", - пояснили в ведомстве.

По решению Комиссии местные исполнительные и распорядительные органы должны до 19 ноября составить перечень торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, в которых смонтированы подвесные гипсокартонные потолки больших площадей.

Планируется, что до 19 декабря будет обеспечено проведение визуальных осмотров и, при необходимости, дополнительных мероприятий по обследованию состояния подвесных систем и потолков на указанных объектах. Результаты проведенной работы будут обобщены Министерством по чрезвычайным ситуациям.

12 ноября в ТРЦ "Арена-сити" произошло обрушение подвесного потолка. В настоящее время работа большей части центра приостановлена, после проведения экспертизы гипсокартонных конструкций по всему зданию будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы в штатном режиме.

 
 
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Осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в ТРЦ будут в ближайшее время проведены в Беларуси, сообщили в МЧС Беларуси. "Соответствующее решение...
 
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