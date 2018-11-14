Европарламент требует увеличения расходов ЕС на науку, образование и молодежь

Европарламент своим голосованием в среду в Страсбурге подтвердил ранее заявленную позицию по предстоящему долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

В принятой резолюции евродепутаты подчеркнули свое "единство и готовность" к будущим переговорам о финансовом плане ЕС на 2021-2027 годы с министрами стран ЕС и выразили сожаление, что государства-члены не сделали "никакого значительного прогресса" для поиска общей позиции.

В резолюции излагаются приоритеты Европарламента по расходам ЕС, в частности, предлагается удвоить ресурсы, посвященные борьбе с безработицей молодежи, и утроить фонды для образовательной программы Erasmus+.

Евродепутаты настаивают, чтобы бюджет для научных исследований по программе Horizon Europe был доведен до 120 млрд евро в ценах 2018 года, тогда как Еврокомиссия предлагает 83,5 млрд евро.

Парламентарии хотят, чтобы европейский стратегический инвестиционный план ("план Юнкера") был усилен.

Они считают необходимым увеличить финансирование инфраструктуры, транспорта, малых и средних предприятий.

При этом Европарламент не отказывается от своей позиции сохранения нынешнего финансирования политики сплочения (помощи для выравнивания уровней развития государств-членов - ИФ) и сельскохозяйственной политики.

Евродепутаты предлагают установить вклад ЕС в реализацию задач, связанных с климатическими изменениями, до минимума в 25% от всех расходов долгосрочного финансового плана с переходом на 30%, как только это станет возможным, но не позднее 2027 года.

Европарламент также высказался за реформу источников дохода европейского бюджета. Евродепутаты подчеркнули, что нынешняя система "чрезвычайно сложна, несправедлива, непрозрачна и полностью непонятна для граждан ЕС".

По их мнению, новая, более простая система должна существенно сократить прямые вклады государств-членов, рассчитанные на основе валового национального дохода.

Депутаты Европарламента требуют внедрения новых форм дохода, в частности, нового налогообложения компаний (включая крупные предприятия цифрового сектора), доходов от системы торговли квотами на эмиссию парниковых газов и сбора за пластиковые отходы.