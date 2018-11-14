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На четверг в Беларуси будут дожди и мокрый снег
На четверг в Беларуси прогнозируются дожди и мокрый снег. В ночные часы осадки возможны почти по всей Беларуси, днем — местами. Слабый гололед будет в отдельных районах, гололедица на дорогах лишь местами, информирует
Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 градусов (на востоке страны — до -5), днем — от -1 до +4 градусов (на западе — 5-8 градусов со знаком "плюс").
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На четверг в Беларуси прогнозируются дожди и мокрый снег. В ночные часы осадки возможны почти по всей Беларуси, днем — местами. Слабый гололед будет в отдельных...
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