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Видео: в Германии погиб дальнобойщик — вероятно, из Беларуси
В ужасном ДТП в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси, пишет tut.by со слов читателей.
Происшествие случилось 14 ноября, сообщила полиция Бранденбурга. Фура с российскими номерами ехала в направлении Магдебурга и врезалась в попутную фуру. При ударе обе машины загорелись.
Третья фура, ехавшая сзади, попыталась уйти от столкновения, но врезалась в разделительное ограждение. В этот большегруз влетел BMW.
Фурой с российскими номерами, предположительно, управлял гражданин Беларуси. Водитель не смог выбраться из кабины и погиб. Водитель второй сгоревшей фуры получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу на вертолёте.
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В ужасном ДТП в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси, пишет tut.by со слов читателей.
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