Видео: в Германии погиб дальнобойщик — вероятно, из Беларуси





Происшествие случилось 14 ноября, сообщила полиция Бранденбурга. Фура с российскими номерами ехала в направлении Магдебурга и врезалась в попутную фуру. При ударе обе машины загорелись.





Третья фура, ехавшая сзади, попыталась уйти от столкновения, но врезалась в разделительное ограждение. В этот большегруз влетел BMW.









Фурой с российскими номерами, предположительно, управлял гражданин Беларуси. Водитель не смог выбраться из кабины и погиб. Водитель второй сгоревшей фуры получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу на вертолёте.







