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Видео: в Германии погиб дальнобойщик — вероятно, из Беларуси

14.11.2018 22:06 — Разное | Партизан  
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В ужасном ДТП в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси, пишет tut.by со слов читателей.


Происшествие случилось 14 ноября, сообщила полиция Бранденбурга. Фура с российскими номерами ехала в направлении Магдебурга и врезалась в попутную фуру. При ударе обе машины загорелись.

Третья фура, ехавшая сзади, попыталась уйти от столкновения, но врезалась в разделительное ограждение. В этот большегруз влетел BMW.

Фурой с российскими номерами, предположительно, управлял гражданин Беларуси. Водитель не смог выбраться из кабины и погиб. Водитель второй сгоревшей фуры получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу на вертолёте.



 
 
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В ужасном ДТП в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси, пишет tut.by со слов читателей.
 
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