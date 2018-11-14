Кто не успел, тот опоздал: C 15 ноября ГАИ будет массово эвакуировать припаркованные с нарушением ПДД автомобили

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— В связи с изменением погодных условий, а также для профилактики и пресечения нарушений правил остановки и стоянки с 15 ноября группы эвакуаторов будут осуществлять принудительную отбуксировку автомобилей, которые припаркованы с нарушением ПДД, — рассказали в ГАИ.





Эвакуированные автомобили будут доставлены на охраняемую стоянку.





Напомним, штраф за неправильную парковку составляет 1 базовую величину (24,5 рубля). Если нарушение совершено повторно в течение года, то придется выложить уже 2 базовые (49 рублей). Нарушение правил парковки на грузовом автомобиле обойдется еще дороже — на первый раз 5, а на второй 10 базовых величин (122,5 рубля и 245 рублей соответственно).



