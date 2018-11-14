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"Газпром" сообщил о нарушении контракта при поставках газа в Беларусь

14.11.2018 21:38 — Разное | Партизан  
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Компания "Газпром" заявила, что при поставках газа в Беларусь и Молдову были нарушены контрактные обязательства. Об этом сообщается в ежеквартальном отчёте на официальном сайте предприятия.

Правда, нарушения были не со стороны собственно Беларуси, а со стороны предприятия "Газпром трансгаз Беларусь", которое является дочерним предприятием "Газпрома", сообщает Еврорадио.

"Со потребителей газа ближнего зарубежья случаи нарушения контрактных обязательств по оплате в период 2017 года — III квартала 2018 года имели место в АО "Молдовагаз", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "КТЭ" и LT Gas Stream", — отмечается в документе .


Кстати, в сентябре 2018 года сообщалось, будто Минск и Москва договорились о расчётах за газ, который поставляет "Газпром".


 
Теги: Минск
 
 
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Компания "Газпром" заявила, что при поставках газа в Беларусь и Молдову были нарушены контрактные обязательства. Об этом сообщается в ежеквартальном отчёте на...
 
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