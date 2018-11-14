Минск демонстрирует устойчивое желание улучшить отношения с Вашингтоном

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Аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» обращают внимание на выступление помощника Госсекретаря США Уэсса Митчелла на конференции Атлантического совета, где он фактически объявил о новой стратегии Вашингтона по отношению к Центральной и Восточной Европе. Контуры этого измененного подхода были очерчены в июне текущего года, но целостный вид стратегия приобрела лишь сейчас.





В своей речи Митчелл заявил о том, что США должны вернуться к политике активной конкуренции с Россией и Китаем в Центральной и Восточной Европе. По словам Митчелла, Вашингтон «должен быть готов использовать дипломатию, чтобы агрессивно продвигать национальные интересы, привлекая на свою сторону не только страны, с которыми США согласны, но и те, с которыми имеются серьезные различия (…)».





При этом прежняя стратегия продвижения демократии отходит на второй план, уступая место поддержке независимости и территориальной целостности государств. Помощник Госсекретаря подчеркнул, что «именно государственный суверенитет и территориальная целостность пограничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, являются надежнейшим бастионом против российского неоимпериализма».





Александр Лукашенко отметил крайнюю заинтересованность в хороших отношениях с США и пообещал: «Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами». Доведение этой новой политики США до руководства Беларуси, видимо, явилось и главной целью визита Уэсса Митчелла в Минск , который он посетил во время заседания в белорусской столице основной группы Мюнхенской конференции по безопасности 31 октября. Как отмечают эксперты «Минского диалога», в отличие от предыдущих визитов американских официальных лиц, в этот раз пресс-служба президента и МИД неожиданно подробно рассказали о содержании встреч. Так,





Митчелл в свою очередь подчеркнул значение, которое США уделяют вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси. Он также отметил, что в США понимают тот успех, которого Беларусь добилась в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь политической стабильности в Беларуси.





Эта риторика, считают аналитики, отражает принципы нового подхода США к странам Центральной и Восточной Европы, изложенной Митчеллом в Атлантическом совете, и разительно отличается от всех предыдущих заявлений американских должностных лиц по Беларуси.





Кстати, почти сразу после визита Уэсса Митчелла Минск посетила группа влиятельных американских исследователей, включая бывшего командующего войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса и бывшего помощника министра обороны США Майкла Карпентера. Этот визит, который проходил в начале ноября, будет анализироваться в следующем выпуске Минского барометра. Но аналитики уже сейчас отмечают, что такая серия визитов является нетипичной для двусторонних отношений и может свидетельствовать о смене тренда.

За анализируемый период (сентябрь-октябрь текущего года) произошло еще несколько событий со знаком «плюс». В частности, 24 октября Соединенные Штаты на год продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Это решение действует до 25 октября 2019 года, если не будет продлено или отменено.









Напомним, что санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались. 29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. Это решение продлевалось каждые шесть месяцев. Теперь же санкции были приостановлены сроком на один год, что является небольшим, но все же шагом навстречу.

Официальный Минск оценил этот шаг, назвав его конструктивным и способствующим активизации торгово-экономических отношений. В тоже время, согласно заявлению МИД, санкции являются неприемлемыми, и Беларусь продолжит работу, чтобы добиться полной их отмены.





Прогноз





С визитом Уэсса Митчелла был дан старт контактам на новом политическом уровне. А новая стратегия США по отношению к региону позволяет говорить о росте интереса Вашингтона в том числе и к Беларуси. Исходя из этого, в ближайшие месяцы следует ожидать наращивания коммуникации между Минском и Вашингтоном, по меньшей мере по политическим и экспертным каналам. Используя эти каналы, Минск, кроме всего прочего. будет стараться доносить свою позицию по возможной американской базе в Польше и ситуации в сфере безопасности в регионе. Будет продолжаться и процесс восстановления полноценного дипломатического представительства.



