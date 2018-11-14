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В Брестском районе трое браконьеров застрелили зубра
13 ноября трое мужчин, 44, 53 и 55 лет, все жители Брестского района, в лесу у деревни Ивахновичы Брестского района застрелили зубра, сообщает сайт СК по Брестской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 282 (незаконная охота) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемые задержаны,
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13 ноября трое мужчин, 44, 53 и 55 лет, все жители Брестского района, в лесу у деревни Ивахновичы Брестского района застрелили зубра, сообщает сайт СК по Брестской...
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