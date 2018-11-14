Тимошенко — о проблемах с отоплением на Украине: Это террор холодом

— То, что сегодня делают с жизнью людей, — это террор холодом, это издевательство через нулевые пенсии и зарплаты, — приводит её слова пресс-служба партии.





Напомним, такие города, как Кривой Рог, Смела и Херсон, из-за долгов перед "Нафтогазом" не смогли начать отопительный сезон вовремя. Из-за чего жители Кривого Рога были вынуждены брать штурмом местные котельные, чтобы обогреть свои дома.



