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Тимошенко — о проблемах с отоплением на Украине: Это террор холодом

14.11.2018 21:14 — Разное | Партизан  
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По её мнению, действия руководителей страны являются издевательством над гражданами Украины. Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, комментируя ситуацию с отсутствием теплоснабжения в ряде украинских городов, назвала её "террором холодом".

— То, что сегодня делают с жизнью людей, — это террор холодом, это издевательство через нулевые пенсии и зарплаты, — приводит её слова пресс-служба партии.

Напомним, такие города, как Кривой Рог, Смела и Херсон, из-за долгов перед "Нафтогазом" не смогли начать отопительный сезон вовремя. Из-за чего жители Кривого Рога были вынуждены брать штурмом местные котельные, чтобы обогреть свои дома.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить мэров, в чьих городах ещё нет отопления. В свою очередь, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента страны Петра Порошенко и премьера уйти в отставку, если те "не дадут людям тепло", пишет life.ru

 
 
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По её мнению, действия руководителей страны являются издевательством над гражданами Украины. Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, комментируя ситуацию с...
 
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