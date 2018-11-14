ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможня предупредила, что нельзя везти в Беларусь к Новому году

14.11.2018 23:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: © Белновости
До главного праздника зимы остается всего полтора месяца. Белорусы уже во всю готовятся к празднованию Нового года и Рождества.

В Гостаможкомитете рассказали о том, что же нельзя ввозить на территорию Беларуси. К слову, граждане все чаще стараются провезти пиротехнику, что запрещено на законодательном уровне. Этот факт стоит учитывать для того, чтобы избежать проблем.

Так, самыми популярными изделиями, которые пытаются провезти к праздникам являются:

Сотрудники таможенных органов напомнили о том, что вся продукция должна подлежать обязательному декларированию. В противном случае, предусматривается штраф, который составляет от 5 до 50 базовых величин.

К слову, пиротехнику могут ввозить только юридические лица при наличии соответствующих документов, а также ИП.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы уже во всю готовятся к празднованию Нового года и Рождества.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика