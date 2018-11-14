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Таможня предупредила, что нельзя везти в Беларусь к Новому году
Фото: © Белновости
В Гостаможкомитете рассказали о том, что же нельзя ввозить на территорию Беларуси. К слову, граждане все чаще стараются провезти пиротехнику, что запрещено на законодательном уровне. Этот факт стоит учитывать для того, чтобы избежать проблем.
Так, самыми популярными изделиями, которые пытаются провезти к праздникам являются:
Сотрудники таможенных органов напомнили о том, что вся продукция должна подлежать обязательному декларированию. В противном случае, предусматривается штраф, который составляет от 5 до 50 базовых величин.
К слову, пиротехнику могут ввозить только юридические лица при наличии соответствующих документов, а также ИП.
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Белорусы уже во всю готовятся к празднованию Нового года и Рождества.
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