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«Динамо» всухую проиграло «Металлургу» в КХЛ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело второй матч домашней серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На льду «Чижовка-Арены» «зубры» встречались с хоккеистами магнитогорского «Металлурга». Перед этой игрой в активе «Динамо» значились две кряду победы. Одна была добыта над «Сочи» (еще при прежнем главном тренере Горди Дуайере). Вторая – над «Трактором» – уже при новом, Андрее Сидоренко.
Команды активно провели первый период, атаковали много и в охотку, правда, забросить никто не сумел. Во втором силы динамовцев начали таять – гости владели преимуществом. Правда, на табло по-прежнему светились нули. Ну а решающей стала третья двадцатиминутка. В ее начале гости забросили (шайба на счету Кулемина). Минчане и рады были бы отодвинуть игру от своих ворот, но сделать этого не получалось. Лишь в концовке при игре в большинстве «зубры» создали несколько острых моментов, однако пропустили сами. Шайба влетела в пустые ворота после броска Расмуссена. 2:0, победа «Металлурга».
Даниил Бокун, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Я в прошлом году играл за сборную Беларуси против олимпийской сборной Канады, поэтому я думаю, что они поинтереснее чуть-чуть.
Следующий матч «Динамо» также проведет дома. В пятницу «зубры» сыграют на «Чижовка-Арене» с хоккеистами «Автомобилиста».
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело второй матч домашней серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» «зубры»...
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