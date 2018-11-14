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«Динамо» всухую проиграло «Металлургу» в КХЛ

14.11.2018 23:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело второй матч домашней серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду «Чижовка-Арены» «зубры» встречались с хоккеистами магнитогорского «Металлурга». Перед этой игрой в активе «Динамо» значились две кряду победы. Одна была добыта над «Сочи» (еще при прежнем главном тренере Горди Дуайере). Вторая – над «Трактором» – уже при новом, Андрее Сидоренко.

«Динамо» всухую проиграло «Металлургу» в КХЛ

Команды активно провели первый период, атаковали много и в охотку, правда, забросить никто не сумел. Во втором силы динамовцев начали таять – гости владели преимуществом. Правда, на табло по-прежнему светились нули. Ну а решающей стала третья двадцатиминутка. В ее начале гости забросили (шайба на счету Кулемина). Минчане и рады были бы отодвинуть игру от своих ворот, но сделать этого не получалось. Лишь в концовке при игре в большинстве «зубры» создали несколько острых моментов, однако пропустили сами. Шайба влетела в пустые ворота после броска Расмуссена. 2:0, победа «Металлурга».

«Динамо» всухую проиграло «Металлургу» в КХЛ

Даниил Бокун, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Мы создали достаточное количество моментов и не реализовали их – наверное, это было тяжелее. «Магнитку» мы сегодня не сдерживали, то есть игра была туда-обратно, туда-обратно. Поэтому моменты были и у нас, и у них.

Я в прошлом году играл за сборную Беларуси против олимпийской сборной Канады, поэтому я думаю, что они поинтереснее чуть-чуть.

Следующий матч «Динамо» также проведет дома. В пятницу «зубры» сыграют на «Чижовка-Арене» с хоккеистами «Автомобилиста».
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело второй матч домашней серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» «зубры»...
 
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