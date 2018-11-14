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В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке

14.11.2018 23:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке

Как сообщили в областном управлении МЧС, горела сушилка деревообрабатывающего предприятия в деревне Орешники.

В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке

Люди не пострадали, но огнем повреждена большая территория помещения – около 160 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Как сообщили в областном управлении МЧС, горела сушилка...
 
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