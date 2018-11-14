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В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке
Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как сообщили в областном управлении МЧС, горела сушилка деревообрабатывающего предприятия в деревне Орешники.
Люди не пострадали, но огнем повреждена большая территория помещения – около 160 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Новости Беларуси. Серьезный пожар в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как сообщили в областном управлении МЧС, горела сушилка...
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