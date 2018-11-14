Отключение электричества: 15-16 ноября в Атолино, 19 – в Боровлянах

Новости Беларуси. В связи с проведением ремонтных работ в ряде населенных пунктов Минской области будут отключать электричество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в ближайшие дни из-за ремонта уличного освещения с 09:00 до 17:00 не будет тока на некоторых улицах агрогородка Атолино.





В понедельник 19 ноября в центре Боровлян до 16:00 будут вестись работы по замене проводов и уличного освещения. Электричество отключат на улицах Первомайской, 40 лет Победы и Логойской.

Подробная информация на сайте Минскэнерго.