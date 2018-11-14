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Как изменится Серебрянка в ближайшие 10 лет, решит общественное обсуждение

14.11.2018 22:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Участок от Ванеева до Якубова скоро заполнят новые здания. На пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком появится общепит быстрого обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструируют также ФОК «Серебрянка» – в нем разместят теннисный центр. А на месте гаражного массива построят многоуровневые стоянки и автосервис. Проект реализуют в два этапа, закончатся работы в 2030 году.

Как изменится Серебрянка в ближайшие 10 лет, решит общественное обсуждение

Анастасия Осипович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:
Общественное обсуждение начато с 19 числа и будет продолжаться до 13 декабря. Свои заявления граждане могут оставить как на сайте администрации, а так же в управлении архитектуры.
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Новости Беларуси. Участок от Ванеева до Якубова скоро заполнят новые здания. На пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком появится...
 
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