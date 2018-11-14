Как изменится Серебрянка в ближайшие 10 лет, решит общественное обсуждение

Новости Беларуси. Участок от Ванеева до Якубова скоро заполнят новые здания. На пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком появится общепит быстрого обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструируют также ФОК «Серебрянка» – в нем разместят теннисный центр. А на месте гаражного массива построят многоуровневые стоянки и автосервис. Проект реализуют в два этапа, закончатся работы в 2030 году.





Анастасия Осипович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:

Общественное обсуждение начато с 19 числа и будет продолжаться до 13 декабря. Свои заявления граждане могут оставить как на сайте администрации, а так же в управлении архитектуры.