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Как изменится Серебрянка в ближайшие 10 лет, решит общественное обсуждение
Новости Беларуси. Участок от Ванеева до Якубова скоро заполнят новые здания. На пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком появится общепит быстрого обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Реконструируют также ФОК «Серебрянка» – в нем разместят теннисный центр. А на месте гаражного массива построят многоуровневые стоянки и автосервис. Проект реализуют в два этапа, закончатся работы в 2030 году.
Анастасия Осипович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:
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Новости Беларуси. Участок от Ванеева до Якубова скоро заполнят новые здания. На пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком появится...
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