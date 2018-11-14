Колокол «Ирена» и первая модель белорусского мотоцикла: интересные экспонаты музея истории Минска

Новости Беларуси. Фонды музея истории Минска пополнили новые экспонаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта – всего около 800 объектов попали в экспозицию только в 2018 году. Некоторые наш корреспондент Надежда Янюк увидела одной из первых.



