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Колокол «Ирена» и первая модель белорусского мотоцикла: интересные экспонаты музея истории Минска
Новости Беларуси. Фонды музея истории Минска пополнили новые экспонаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первая модель белорусского мотоцикла, колокол и редкие предметы быта – всего около 800 объектов попали в экспозицию только в 2018 году. Некоторые наш корреспондент Надежда Янюк увидела одной из первых.
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Новости Беларуси. Фонды музея истории Минска пополнили новые экспонаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первая модель белорусского...
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