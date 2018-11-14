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В Минске женщина-водитель сбила мальчика, извинилась и уехала
Новости Беларуси. Утром 14 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе возле улицы Жиновича женщина водитель легковушки сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть вместе с 12-летней сестрой. После ДТП водитель покинула место происшествия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дома дети рассказали о случившемся. Сейчас ребенок в больнице, а водителя разыскивает ГАИ. Пострадавшие запомнили некоторые приметы: за рулем находилась блондинка в очках, которая после наезда вышла из автомобиля, извинилась и уехала. Автомобиль – бордового цвета.
Если вы владеете информацией об этом инциденте, обратитесь в милицию.
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Новости Беларуси. Утром 14 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе возле улицы Жиновича женщина водитель легковушки сбила 10-летнего мальчика, который...
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