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Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

14.11.2018 21:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Икона будет находиться в музее Дворца Независимости, куда молодые люди 14 ноября приехали на экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарок с благодарностью в память о состоявшейся встрече.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

Образ Николая Чудотворца выполнен из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря. Он украшен жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Автор работы – выпускница филологического факультета Вероника Бижако.

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

Всего же на экскурсию приехали полсотни человек – сотрудники и студенты трех гродненских вузов: имени Янки Купалы, медицинского и аграрного.

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

Екатерина Янчуревич, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы благодарны за такое приглашение. Безусловно, это большая честь для всех студентов. Совсем недавно состоялась встреча Президента со студентами в стенах нашего университета. Было важно услышать лично, что Президент волнуется за наше будущее, за будущее нашей страны.

Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Любой школьник, любой студент, любой житель Республики Беларусь должен посетить Дворец Независимости. А с точки зрения студентов, которые являются будущим нашей страны, это действительно очень важно.

Недавнее общение с Александром Лукашенко стало для молодых людей ярким впечатлением, и сегодня они с удовольствием вспоминают тот искренний разговор.

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

Гостям Дворца Независимости показали залы, в которых проходят государственные совещания, крупные международные форумы и другие знаковые встречи, а так же зимний сад и музей подарков.
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Новости Беларуси. Икона будет находиться в музее Дворца Независимости, куда молодые люди 14 ноября приехали на экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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