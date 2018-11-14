|
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца
Новости Беларуси. Икона будет находиться в музее Дворца Независимости, куда молодые люди 14 ноября приехали на экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарок с благодарностью в память о состоявшейся встрече.
Образ Николая Чудотворца выполнен из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря. Он украшен жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Автор работы – выпускница филологического факультета Вероника Бижако.
Всего же на экскурсию приехали полсотни человек – сотрудники и студенты трех гродненских вузов: имени Янки Купалы, медицинского и аграрного.
Екатерина Янчуревич, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Недавнее общение с Александром Лукашенко стало для молодых людей ярким впечатлением, и сегодня они с удовольствием вспоминают тот искренний разговор.
Гостям Дворца Независимости показали залы, в которых проходят государственные совещания, крупные международные форумы и другие знаковые встречи, а так же зимний сад и музей подарков.
Новости по теме
«Для волонтёров это польза». Студенты педагогического вуза приняли участие в проекте «Дети столицы» в Минске
‡агрузка...
«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв
В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой
Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста
Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз
Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца
«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП
Новости экономики за 14.11.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Икона будет находиться в музее Дворца Независимости, куда молодые люди 14 ноября приехали на экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)