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Александр Лукашенко наградил начальника Слуцкого РОВД медалью «За безупречную службу»

15.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Александр Лукашенко наградил начальника Слуцкого РОВД медалью «За безупречную службу»

    Владимир Герего во время награждения ветеранов милиции нагрудными знаками «100 лет Слуцкому РОВД». 9 ноября 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №435 «О награждении» за примерное выполнение служебных обязанностей от 12 ноября 2018 года. 

Среди других руководителей органов внутренних дел, медалью «За безупречную службу» 2-й степени награждён и начальник Слуцкого РОВД, полковник милиции Владимир Александрович Герего.

Кроме этого, медалью «За безупречную службу» 3-й степени Президент наградил заместителя начальника Слуцкого РОВД - начальника милиции общественной безопасности, подполковника милиции Александра Васильевича Голикова. 

А медалью «За безупречную службу» высшей, 1-й, степени награждён начальник Управления внутренних дел Минского облисполкома - генерал-майор милиции Александр Александрович Ковальчук - уроженец деревни Серяги Слуцкого района, начинавший свой служебный путь в слуцком уголовном розыске. 

В начале октября сообщалось, что министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил начальнику Слуцкого РОВД Владимиру Герего наградной кортик. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Среди других руководителей органов внутренних дел, медалью «За безупречную службу» 2-й степени награждён и начальник Слуцкого РОВД, полковник милиции Владимир...
 
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