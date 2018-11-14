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Александр Лукашенко наградил начальника Слуцкого РОВД медалью «За безупречную службу»
15.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал
Среди других руководителей органов внутренних дел, медалью «За безупречную службу» 2-й степени награждён и начальник Слуцкого РОВД, полковник милиции Владимир Александрович Герего.
Кроме этого, медалью «За безупречную службу» 3-й степени Президент наградил заместителя начальника Слуцкого РОВД - начальника милиции общественной безопасности, подполковника милиции Александра Васильевича Голикова.
А медалью «За безупречную службу» высшей, 1-й, степени награждён начальник Управления внутренних дел Минского облисполкома - генерал-майор милиции Александр Александрович Ковальчук - уроженец деревни Серяги Слуцкого района, начинавший свой служебный путь в слуцком уголовном розыске.
В начале октября сообщалось, что министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил начальнику Слуцкого РОВД Владимиру Герего наградной кортик.
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Среди других руководителей органов внутренних дел, медалью «За безупречную службу» 2-й степени награждён и начальник Слуцкого РОВД, полковник милиции Владимир...
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