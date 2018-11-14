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Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей

15.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей

Зима на подходе. Обильный снегопад для многих водителей становится неожиданностью, на улицах страны образуется снежная «каша», а на участках без интенсивного движения - наледь. Из-за дождя и снега Беларуси резко возросло количество аварий. 

Ситуация с контраварийным вождением в зимнее время, на наш взгляд, осложняется тем, что стандартные рекомендации, которые в профилактических целях публикуются в СМИ, не дают ожидаемого эффекта. Такие выражения, как «крутите руль в сторону заноса» или «тормозите двигателем» среднестатистическому водителю просто напрасто не понятны. И главная тому причина - отсутствие практического понимания принципов вождения. 

Сегодня на дорогах много машин с автоматической коробкой передач, которая в большинстве случаев делает торможение двигателем затруднительным. Современные автомобили оснащены системами стабилизации и антипробуксовки, которые в каждом конкретном случае влияют на поведение транспортного средства. 

Конечно, системы безопасности упрощают жизнь водителю, но не стоит полагаться только на них - если машину повело в занос или раскрутило на дороге, система стабилизации сама не вернёт её в исходное положение. 

В Правилах дорожного движения чётко прописано, что при выборе скорости водитель должен учитывать все факторы, в том числе погодные условия и особенности транспортного средства. Но как можно учесть качества своей машины, если водитель не прочувствовал её поведение в заносе? 

Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей

Все вышеприведенные доводы говорят о том, что самое главное условие безопасности на зимней дороге - это практика. В экстремальной ситуации, когда на реакцию остаются доли секунды, работают только навыки и рефлексы, наработанные многочисленны повторением. У водителя попросту не будет времени размышлять и вспоминать прочитанные где-то советы.

Поэтому водитель должен интуитивно понять, как его машина держит дорогу, как тормозит, при каких обстоятельствах срывается в занос и как выходит из заноса. Ощутить себя с автомобилем одним целым поможет только практика. 

Поэтому каждому, кто хочет сохранить деньги, а в некоторых случаях здоровье и жизнь, необходимо выехать на закрытую площадку и потренироваться. Но только при условии соблюдения всех мер безопасности и отсутствии рядом других машин и пешеходов! «Валить боком» на дорогах общего пользования может только человек, напрочь лишённый мозгов и всякого чувства ответственности.

Некоторые водители, чтобы осознать всю коварность зимней дороги и отбить у себя желание «лихачить», с наступлением холодов просматривают на YouTube ролики с тяжёлыми «зимними» авариями. После такой психологической подготовки человек, как правило, становится внимательнее и быстрее перестраивается на зимний стиль вождения.

Если же вы понимаете, что не в силах самостоятельно освоить азы контраварийной подготовки, обратитесь к специалистам. В Слуцке такие услуги оказывает автошкола ЧТУП «Гупалович», в Минске - известная школа экстремального вождения Владимира Овчинникова (ныне называется «Центр контраварийной подготовки»). Прохождение таких курсов является обязательным во многих западных странах, и будет отличным решением для каждого водителя, который заботиться о безопасности. 

Тем не менее, можно выделить несколько общих принципов безопасности на скользкой дороге:

  • Используйте качественные зимние шины с необходимой глубиной протектора.
  • Снижайте скорость. Это уменьшит вероятность потери управления.
  • Увеличивайте дистанцию. Вы должны быть готовы, что водитель перед вами начнёт экстренно тормозить.
  • В повороте старайтесь поддерживать равномерную скорость движения.
  • Для выравнивания переднеприводного авто необходимо слегка нажать нажать на педаль газа.
  • Для выравнивания авто с задним приводом необходимо плавно сбросить газ.
  • Держите рулевое колесо обеими руками сверху (см. изображение ниже).
  • Тормозите максимально плавно и только на прямых отрезках пути.
  • Никогда не тормозите в заносе. Плавное торможение можно выполнить после того, как вы выровняете машину

Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей

Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей

Рекомендации водителей

Марина Тузина, участник соревнований по скоростному маневрированию. 

  • Обязательно выехать на безопасную заснеженную площадку и поделать базовые упражнения - разгон, торможение, змейка, круг.
  • Утром при выезде «попробовать» покрытие. Может казаться, что просто влажный асфальт, а на самом деле лед. Или просто вспомнить, насколько скользко на снегу. Это нужно определить заранее. Также нужно просто резко затормозить (при этом смотреть чтобы сзади никого не было) - это действие снимет наледь с тормозных дисков.
  • Лучше ехать медленно, чем выводить машину из заноса, и лучше использовать шипованную резину.
  • Чтобы выводить машину из заноса нужно владеть этим навыком. Для этого его нужно тренировать. Просто описание «крутите руль в сторону заноса» ничем не поможет в экстренной ситуации.

Александр Лещенко, автолюбитель: 

  • Никогда не тормозить резко, развернет однозначно. Руль не отпускать, педали не бросать. Передний привод - плавно добавить газ, руль в сторону заноса. Задний привод - сбросить газ, руль в противоположную сторону от заноса, плавно добавить газ после выравнивания. Полный привод - перекреститься, сбросить немного газ, руль в сторону прогнозируемого выхода из заноса.
    Всегда стоит потренероваться на площадках, что я делаю регулярно. 

Сергей Гупалович, инструктор по вождению, специалист по контраварийной подготовке: 

    • По-возможности, прежде чем выехать на зимние дороги, пройдите курс обучения зимнему вождению.
    • Опасно заблуждение некоторых автолюбителей, будто шина с крупным внедорожным рисунком протектора (в том числе специальная зимняя) хороша на льду. На чистом льду глубина протектора не имеет большого значения: если блокированы хотя бы передние колёса, автомобиль неуправляем. Шипованые колёса повышают проходимость любого автомбиля в тяжёлых условиях, но на чистом асфальте шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь вашего автомобиля.
    • Торможение двигателем рекомендуется в такой последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление. Автомобиль увеличит обороты и будет постепенно сбавлять скорость. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой.
    • В зимнее время любой автомобиль, вне зависимости от типа привода, может изменить направление движения вопреки вашему желанию. Это происходит при резком нажатии или сбрасывании педали газа, а также при слишком быстрой работе с рулём.
    • Если быстро повернуть руль на скользкой дороге, автомобиль будет двигаться в прежнем направлении - в контакте шин с дорогой происходит срыв в скольжении. Особенно это заметно, когда руль поворачивается на большой угол. Если совершать манёвры медленно, плавно и без резких движений, машина, следуя за рулём, слушается управления. Для того, чтобы справиться с заносом, необходимо выворачивать руль в сторону заноса, независимо от типа привода.
    • На скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения.
    • Приближаясь к перекрёстку, притормаживай заранее: часто непосредственно перед ним может быть снежный накат или гололёд.
    • В общем, двигаемся плавно, уменьшаем скорость, увеличиваем дистанцию - и все будет хорошо!

Как видим, все опрошенные водители отмечают критическую роль практики. «Попробуйте» покрытие перед выездом на оживлённые дороги, обязательно потренируйтесь на закрытой площадке и всячески избегайте резких маневров.

Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Зима идёт. Обильный снегопад для многих водителей становится неожиданностью, на дорогах местами образуется снежная «каша», а на участках без интенсивного...
 
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