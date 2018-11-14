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Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей
15.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Зима на подходе. Обильный снегопад для многих водителей становится неожиданностью, на улицах страны образуется снежная «каша», а на участках без интенсивного движения - наледь. Из-за дождя и снега Беларуси резко возросло количество аварий.
Ситуация с контраварийным вождением в зимнее время, на наш взгляд, осложняется тем, что стандартные рекомендации, которые в профилактических целях публикуются в СМИ, не дают ожидаемого эффекта. Такие выражения, как «крутите руль в сторону заноса» или «тормозите двигателем» среднестатистическому водителю просто напрасто не понятны. И главная тому причина - отсутствие практического понимания принципов вождения.
Сегодня на дорогах много машин с автоматической коробкой передач, которая в большинстве случаев делает торможение двигателем затруднительным. Современные автомобили оснащены системами стабилизации и антипробуксовки, которые в каждом конкретном случае влияют на поведение транспортного средства.
Конечно, системы безопасности упрощают жизнь водителю, но не стоит полагаться только на них - если машину повело в занос или раскрутило на дороге, система стабилизации сама не вернёт её в исходное положение.
В Правилах дорожного движения чётко прописано, что при выборе скорости водитель должен учитывать все факторы, в том числе погодные условия и особенности транспортного средства. Но как можно учесть качества своей машины, если водитель не прочувствовал её поведение в заносе?
Все вышеприведенные доводы говорят о том, что самое главное условие безопасности на зимней дороге - это практика. В экстремальной ситуации, когда на реакцию остаются доли секунды, работают только навыки и рефлексы, наработанные многочисленны повторением. У водителя попросту не будет времени размышлять и вспоминать прочитанные где-то советы.
Поэтому каждому, кто хочет сохранить деньги, а в некоторых случаях здоровье и жизнь, необходимо выехать на закрытую площадку и потренироваться. Но только при условии соблюдения всех мер безопасности и отсутствии рядом других машин и пешеходов! «Валить боком» на дорогах общего пользования может только человек, напрочь лишённый мозгов и всякого чувства ответственности.
Некоторые водители, чтобы осознать всю коварность зимней дороги и отбить у себя желание «лихачить», с наступлением холодов просматривают на YouTube ролики с тяжёлыми «зимними» авариями. После такой психологической подготовки человек, как правило, становится внимательнее и быстрее перестраивается на зимний стиль вождения.
Если же вы понимаете, что не в силах самостоятельно освоить азы контраварийной подготовки, обратитесь к специалистам. В Слуцке такие услуги оказывает автошкола ЧТУП «Гупалович», в Минске - известная школа экстремального вождения Владимира Овчинникова (ныне называется «Центр контраварийной подготовки»). Прохождение таких курсов является обязательным во многих западных странах, и будет отличным решением для каждого водителя, который заботиться о безопасности.
Тем не менее, можно выделить несколько общих принципов безопасности на скользкой дороге:
Рекомендации водителей
Марина Тузина, участник соревнований по скоростному маневрированию.
Александр Лещенко, автолюбитель:
Сергей Гупалович, инструктор по вождению, специалист по контраварийной подготовке:
Как видим, все опрошенные водители отмечают критическую роль практики. «Попробуйте» покрытие перед выездом на оживлённые дороги, обязательно потренируйтесь на закрытой площадке и всячески избегайте резких маневров.
Владислав Слуцкий
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Зима идёт. Обильный снегопад для многих водителей становится неожиданностью, на дорогах местами образуется снежная «каша», а на участках без интенсивного...
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