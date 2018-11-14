Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей





Зима на подходе. Обильный снегопад для многих водителей становится неожиданностью, на улицах страны образуется снежная «каша», а на участках без интенсивного движения - наледь. Из-за дождя и снега Беларуси резко возросло количество аварий.

Ситуация с контраварийным вождением в зимнее время, на наш взгляд, осложняется тем, что стандартные рекомендации, которые в профилактических целях публикуются в СМИ, не дают ожидаемого эффекта. Такие выражения, как «крутите руль в сторону заноса» или «тормозите двигателем» среднестатистическому водителю просто напрасто не понятны. И главная тому причина - отсутствие практического понимания принципов вождения.

Сегодня на дорогах много машин с автоматической коробкой передач, которая в большинстве случаев делает торможение двигателем затруднительным. Современные автомобили оснащены системами стабилизации и антипробуксовки, которые в каждом конкретном случае влияют на поведение транспортного средства.

Конечно, системы безопасности упрощают жизнь водителю, но не стоит полагаться только на них - если машину повело в занос или раскрутило на дороге, система стабилизации сама не вернёт её в исходное положение.

В Правилах дорожного движения чётко прописано, что при выборе скорости водитель должен учитывать все факторы, в том числе погодные условия и особенности транспортного средства. Но как можно учесть качества своей машины, если водитель не прочувствовал её поведение в заносе?





Все вышеприведенные доводы говорят о том, что самое главное условие безопасности на зимней дороге - это практика. В экстремальной ситуации, когда на реакцию остаются доли секунды, работают только навыки и рефлексы, наработанные многочисленны повторением. У водителя попросту не будет времени размышлять и вспоминать прочитанные где-то советы.

Поэтому водитель должен интуитивно понять, как его машина держит дорогу, как тормозит, при каких обстоятельствах срывается в занос и как выходит из заноса. Ощутить себя с автомобилем одним целым поможет только практика.

Поэтому каждому, кто хочет сохранить деньги, а в некоторых случаях здоровье и жизнь, необходимо выехать на закрытую площадку и потренироваться. Но только при условии соблюдения всех мер безопасности и отсутствии рядом других машин и пешеходов! «Валить боком» на дорогах общего пользования может только человек, напрочь лишённый мозгов и всякого чувства ответственности.

Некоторые водители, чтобы осознать всю коварность зимней дороги и отбить у себя желание «лихачить», с наступлением холодов просматривают на YouTube ролики с тяжёлыми «зимними» авариями. После такой психологической подготовки человек, как правило, становится внимательнее и быстрее перестраивается на зимний стиль вождения.

Если же вы понимаете, что не в силах самостоятельно освоить азы контраварийной подготовки, обратитесь к специалистам. В Слуцке такие услуги оказывает автошкола ЧТУП «Гупалович», в Минске - известная школа экстремального вождения Владимира Овчинникова (ныне называется «Центр контраварийной подготовки»). Прохождение таких курсов является обязательным во многих западных странах, и будет отличным решением для каждого водителя, который заботиться о безопасности.

Тем не менее, можно выделить несколько общих принципов безопасности на скользкой дороге:

Используйте качественные зимние шины с необходимой глубиной протектора.

Снижайте скорость. Это уменьшит вероятность потери управления.

Увеличивайте дистанцию. Вы должны быть готовы, что водитель перед вами начнёт экстренно тормозить.

В повороте старайтесь поддерживать равномерную скорость движения.

Для выравнивания переднеприводного авто необходимо слегка нажать нажать на педаль газа.

Для выравнивания авто с задним приводом необходимо плавно сбросить газ.

Держите рулевое колесо обеими руками сверху (см. изображение ниже).

Тормозите максимально плавно и только на прямых отрезках пути.

Никогда не тормозите в заносе. Плавное торможение можно выполнить после того, как вы выровняете машину









Рекомендации водителей

Марина Тузина, участник соревнований по скоростному маневрированию.

Обязательно выехать на безопасную заснеженную площадку и поделать базовые упражнения - разгон, торможение, змейка, круг.

Утром при выезде «попробовать» покрытие. Может казаться, что просто влажный асфальт, а на самом деле лед. Или просто вспомнить, насколько скользко на снегу. Это нужно определить заранее. Также нужно просто резко затормозить (при этом смотреть чтобы сзади никого не было) - это действие снимет наледь с тормозных дисков.

Лучше ехать медленно, чем выводить машину из заноса, и лучше использовать шипованную резину.

Чтобы выводить машину из заноса нужно владеть этим навыком. Для этого его нужно тренировать. Просто описание «крутите руль в сторону заноса» ничем не поможет в экстренной ситуации.

Александр Лещенко, автолюбитель:

Никогда не тормозить резко, развернет однозначно. Руль не отпускать, педали не бросать. Передний привод - плавно добавить газ, руль в сторону заноса. Задний привод - сбросить газ, руль в противоположную сторону от заноса, плавно добавить газ после выравнивания. Полный привод - перекреститься, сбросить немного газ, руль в сторону прогнозируемого выхода из заноса.

Всегда стоит потренероваться на площадках, что я делаю регулярно.

Сергей Гупалович, инструктор по вождению, специалист по контраварийной подготовке:

По-возможности, прежде чем выехать на зимние дороги, пройдите курс обучения зимнему вождению.



Опасно заблуждение некоторых автолюбителей, будто шина с крупным внедорожным рисунком протектора (в том числе специальная зимняя) хороша на льду. На чистом льду глубина протектора не имеет большого значения: если блокированы хотя бы передние колёса, автомобиль неуправляем. Шипованые колёса повышают проходимость любого автомбиля в тяжёлых условиях, но на чистом асфальте шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь вашего автомобиля.



Торможение двигателем рекомендуется в такой последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление. Автомобиль увеличит обороты и будет постепенно сбавлять скорость. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой.



В зимнее время любой автомобиль, вне зависимости от типа привода, может изменить направление движения вопреки вашему желанию. Это происходит при резком нажатии или сбрасывании педали газа, а также при слишком быстрой работе с рулём.



Если быстро повернуть руль на скользкой дороге, автомобиль будет двигаться в прежнем направлении - в контакте шин с дорогой происходит срыв в скольжении. Особенно это заметно, когда руль поворачивается на большой угол. Если совершать манёвры медленно, плавно и без резких движений, машина, следуя за рулём, слушается управления. Для того, чтобы справиться с заносом, необходимо выворачивать руль в сторону заноса, независимо от типа привода.



На скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения.



Приближаясь к перекрёстку, притормаживай заранее: часто непосредственно перед ним может быть снежный накат или гололёд.



В общем, двигаемся плавно, уменьшаем скорость, увеличиваем дистанцию - и все будет хорошо!

Как видим, все опрошенные водители отмечают критическую роль практики. «Попробуйте» покрытие перед выездом на оживлённые дороги, обязательно потренируйтесь на закрытой площадке и всячески избегайте резких маневров.





Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by