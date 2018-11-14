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Лекция и презнтация книги Ольги Шпараги (17.11, Пространство КХ, Брест)

15.11.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Приглашаем Вас на лекцию «От глобального неравенства к глобальному популизму?», которую прочитает Ольга Шпарага 17 ноября в 18.00 в Пространстве КХ в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60629.php

Лекция и презнтация книги Ольги Шпараги (17.11, Пространство КХ, Брест)

Ольга Шпарага – философ, кандидат философских наук, руководительница концентрации «Современное общество, этика и политика» ECLAB.

В рамках лекции и дискуссии будут рассмотрены процессы популизма из перспективы, с одной стороны, современных теоретиков социального неравенства и (не) справедливости, с другой – исследователей современных обществ, в первую очередь, европейских. Также не останется без внимания беларусский кейс.

«В многих демократических странах, общества поляризованы, а политические лидеры – популисты. На повестке дня снова появились националистические лозунги, типа «Германия для немцев», поскольку представители крайне правых партий получили места в парламентах. Однако политические теоретики не спешат обвинять во всем граждан этих стран. Они связывают происходящие процессы с 30-летием «высокой глобализации». Ее важнейшим негативным следствием стало глобальное неравенство. Оно, в свою очередь, дало толчок к рождению новой-старой политики идентичности», - говорит Ольга Шпарага

Встреча завершится первой в Беларуси презентацией новой книги Ольги Шпараги «Сообщество-после-Холокоста: на пути к обществу инклюзии».

 
Теги: Брест
 
 
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Приглашаем Вас на лекцию «От глобального неравенства к глобальному популизму?», которую прочитает Ольга Шпарага 17 ноября в 18.00 в Пространстве КХ в Бресте. Ольга...
 
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